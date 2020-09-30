Evde kolayca yetiştirebileceğiniz 8 muhteşem bitki

İşte evinizi güzelleştirecek ve bakımı kolay 8 harika bitki...



- Benjamin Ficus

Bu güzel bitki gerçekten az bir bakım gerektiriyor. Salonunuza veya ofisinize ya da farklı bir hava katmak istediğiniz ortamlarınıza bambaşka bir soluk getirecek. Ayrıca, doğrudan ışık almasına ihtiyacı olmadığı için de dilediğiniz aydınlık bir yere konumlandırabilirsiniz.

- Phalaenopsis orkide

Muhteşem rengi ve büyümesi kolay olan bitkilerden biri de Phalaenopsis orkide. Bu güzel çiçek kuru havayı ve doğrudan ışığı sevmez, bu nedenle yerleştirilecek bölgeye dikkat edilmeli. Bu orkidenin bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; fazla sulamamak. Bu orkideler kolayca çürüyebilirler. Bu nedenle fazla sulamamak doğru olacaktır. Yaz döneminde günde bir defa ve kış mevsiminde 2 günde bir sulayabilirsiniz.

- Amaryllis çiçeği

Egzotik çiçekleri seviyorsanız, bu bitki tam size göre! Diktiğiniz yerde hızla büyür ve 6 ila 8 hafta içinde muhteşem çiçekler açacaktır. Amaryllis soğanının boyutu çiçek sayısını belirler, bu nedenle daha fazla çiçek isterseniz büyük soğan tercih edebilirsiniz. Yılda bir defa çiçek açan bu göz alıcı bitki, geniş yapraklarıyla da şaşırtıcı görünebilir. Gelecek sene tekrar çiçek açması için çiçekleri geçince yapraklar sararana kadar sulamalısınız.

- Chamaedorea (Dağ palmiyesi)

Daha çok dağ palmiyesi veya bambu palmiyesi olarak bilinen bu bitki, sizi tropikal bir ortamdaymış gibi hissettirecek. Chamaedorea, geniş alanlarınız için harika bir seçim olabilir. Ayrıca, tamamen kuruyken sulamaya dikkat edin.

- Kahve ağacı

Evde kendi kahvenizi üretemezsiniz, ancak yepyeni bir bitki yetiştirebilirsiniz. Kahve bitkisi iç mekanda çiçek açmaz veya meyve vermez. Fakat parlak yeşil yaprakları evinizi ya da ofisinizi renkli bir yer haline getirebilir. Ayrıca, ne zaman oturup bir kahve içmek isterseniz, nasıl bir bitkiden geldiğini görebilirsiniz.

- Kaymak ağacı (Pinapple Guava)

Bu küçük yaprak dökmeyen kaymak ağacı, büyümesi ve bakımı kolay bir bitki. Eğer bakımı uygun bir şekilde yapılırsa, meyve vermesini de bekleyebilirsiniz. Büyük bir saksıda yetiştirmeye özen gösterin. Güneş ışığını sever ama gölgede de bulunmalı. Ayrıca, bu güzel bitki çok fazla gübre de gerektirmez.

- Hava bitkisi (Air plant)

Büyümek için topraya veya saksıya ihtiyaç duymayan bu şaşırtıcı bitki ilginizi çekecek. Hava bitkileri renklidir ve çok güzel çiçekler açar. Besine ihtiyaç duymaz ve fotosentezle kendi besinlerini üretirler. Yetiştirilmesi kolay ve dayanıklı olan hava bitkisi, fazla suya da ihtiyaç duymaz. Kurak yaz aylarında haftada 2-3 defa sulamak yeterli. Sulama işlemi de yapraklara su püskürtülerek yapılır.

- Kumkat ağacı

Turunçgiller de saksı da yetiştirilebilir. Ayrıca kendi ağacınızdan geldiğini bilerek bir meyve tüketmek ayrı bir zevktir. Kumkat ağacı, meyve vermek için fazla güneş ışığına ve neme ihtiyaç duyar. Bu nedenle rahat güneş alabileceği bir yerde tutmalısınız. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Evinize alıştığında ani değişikler gösterebilir. Yani, yaz aylarında balkona veya açık bir alana taşımak isterseniz, buna alışması için zaman vermelisiniz. Bu nedenle birkaç saat balkonda bırakın ve tekrar içeri alın. Her gün açık alanda kaldığı süreyi kademeli olarak artırın.