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Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 03.12.2020 - 18:07 | Son Güncelleme:

Evde kolayca yetiştirebileceğini sebzeler

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Evde kolayca yetiştirebileceğini sebzeler
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İyi bir planlamayla bahçede veya ne tür sebzeler yetiştirmeniz gerektiğine de kolayca karar verebilirsiniz.

Bu konuda yeniyseniz daha küçük alanlardan veya saksıdan başlamanızda fayda var. Bitkiniz günde en az 8 saat kadar güneş ışığı aldığı sürece bakımı daha rahat olur. Eğer bahçeniz yoksa bazı sebzeleri saksıda da yetiştirebilirsiniz. İşte öneriler...

- Çalı fasulyesi

Yeni başlayanlar için çalış fasulyesi oldukça ideal bir sebze. Verimli bir toprak ve iyi güneş alan bir yer işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Fasulyelerinizi ektikten yaklaşık 2 ay kadar sonra hazır hale geleceklerdir.

- Çeri domates

Çeri domateslerini bahçede veya büyük saksılarda yetiştirmek gayet kolay. Ancak, burada dikkat edilmesi gerek bir nokta var. Fazla sulama, bitkinizin gövdesinin kalınlaşmasına ve yapraklarının büyümesine sebep olabilir. Bu da verimliliği olumsuz etkiler. Ayrıca sulama sırasında da yapraklarına suyun değmemesine dikkat edilmeli.

Evde kolayca yetiştirebileceğini sebzeler

- Sarımsak

Az bakım gerektiren bir sebze arıyorsanız, sarımsaktan başkasına bakmayın! Soğuk hava şartlarında da sarımsak iyi bir tercih olabilir. Sarımsakları diktikten sonra yabani otların önlemeye ve toprağını nemli tutmaya özen gösterin.

- Salatalık

Salatalığı kolayca saksıda yetiştirebilirsiniz. Geniş bir saksıya destek çubukları yerleştirin ve tohumları ekin. Toprağı da nemlendirecek kadar su verin. Daha sonra da saksıyı bol güneş ışığı alabileceği bir yere koyun.

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