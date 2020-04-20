Evde kar kumu nasıl yapılır?

Malzemeler

-8 bardak karbonat

-Tıraş köpüğü

-Kumun oynanabileceği derinliği olan bir tepsi

Hazırlanışı

Karbonatı kaba koyun. Nemli ve birbirini tutan bir kıvam alana kadar tıraş köpüğü ekleyip karıştırın. Malzeme oranını dilerseniz artırabilirsiniz.

Motor gelişim



Çocuğunuzun parmak kaslarının kontrolünü ve gelişimini sağlar.



El göz koordinasyonunun gelişimini sağlar.

Bilişsel gelişim

Çocuğun oynadığı kumun farklı fiziksel özelliklerini keşfetmesini ve maddelerin farklı fiziksel özellikleri hakkındaki algısını geliştirir.

Oyun oynarken kelime hazinesi gelişir (soğuk, sıcak, kuru, yaş, ıslak vb).

Neden- sonuç ilişkisini kuvvetlendirir (Tıraş köpüğü eklenince yumuşar ve kum haline gelir).

Sosyal-duygusal alan

Eşlik eden kişi ile etkileşimi artar. Bir yetişkinle oynuyorsa onun davranışlarını oyun sırasında taklit ederek kimlik gelişimini destekler.

Oyun esnasında…

Kumda oynarken neler yaptığını ona aktarın. Çocuğunuz size kumla yaptığı bir şeyi hevesle göstermek istiyorsa, gösterdiği etkinliğine “Muhteşem, çok güzel olmuş” gibi cevaplar vermek yerine gördüklerinizi anlatın. Örneğin “Bardakla çıkardığın şekilleri üst üste koymuşsun üstüne bir çubuk yerleştirmişsin” gibi yaptığı şeyleri duymak onlara kendilerini daha iyi hissettirir. Böylelikle gerçekten neler yaptığını size anlatır ve iletişim başlar.

Çocuğunuz yaptığı işlemlerin adını duyma ve öğrenme fırsatı yakalayabilir ve kelime haznesini geliştirir.

Çocuğunuzun oyununu genişletmek için ona bazı materyaller temin edin, örneğin yaptığı kale için bazı oyuncak adamlar, plastik bardaklar, kürek, kaşık ya da oyuncak hayvan figürleri gibi... Böylelikle çocuğunuzun hayal gücünü desteklemiş olursunuz.

Not: Etkinlik küçük çocuklar için mutlaka ebeveyn denetiminde yapılmalı.