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Sağlık
Hürriyet Aile Özel, Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 13.01.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

Evde hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve pratik tatlı tarifleri

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Evde hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve pratik tatlı tarifleri
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Hayatımızın bir parçası haline gelen sokağa çıkma yasaklarında evlerde sık sık yeni tarifler deneniyor. Kimi zaman oldukça hafif ve sağlıklı tarifler yapılırken kimi zaman da yüksek kalorili yiyecekler hazırlanıyor.

Evde keyifle yapabileceğiniz, pratik ve sağlıklı atıştırmalık için gerekli malzemeleri ve yapılış aşamalarını Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir sıraladı.

Sütlü incir tatlısı

Malzemeler

2 adet kuru incir

1 çay bardağı süt (tercihen laktozsuz süt )

Tarçın

Kuru incirleri küçük küçük doğrayıp sıcak suda bekletin. Suyunu süzüp ocağa alın ve üzerine sütü ekleyin. Burada laktozsuz süt kullanmanız daha tatlı bir aroma yakalamanıza yardımcı olacaktır. Kıvam alana kadar pişirdikten sonra blender yardımı ile pürüzsüz hale getirin. Servis ederken ceviz ve tarçın ekleyebilirsiniz.

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Çikolatalı kuruyemişli chia

Malzemeler

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu ya da bal

2 yemek kaşığı fındık, badem ya da ceviz

2 kare çikolata

Chia tohumu, su, kakao ve balı bir kavanoza alıp iyice karıştırdıktan sonra buzdolabında 1 saat bekletin. Karışımı tekrar karıştırıp yeniden buzdolabına koyun ve bu işlemi 2-3 kez tekrarlayın. Buzdolabında en az 3 saat beklemiş karışımı alıp servis kasenize ekleyin. Üzerine 2 kare çikolatayı rendeleyip, kuruyemişleriniz ile sunabilirsiniz.

Meyveli yoğurtlu dondurma

Malzemeler

2 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı vanilya

1 adet kivi

1 adet muz

½ adet nar

Yoğurdu bal ile iyice çırptıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz kabınıza dökün. Bu noktada aşırı ince bir zemin istemiyoruz. Doğradığınız meyveleri ekleyin ve dondurucuda 5-6 saat kadar bekletin. Çıkarıp elinizle ya da bıçak yardımı ile parçalara ayırın.

En fazla 4 malzemeyle yapabileceğiniz 3 diyet tatlı tarifiDiyet yaparken tatlı yenmez diye bir kural yok. Doğru malzemelerle hazırlayacağınız tatlılar diyetinizi işkence olmaktan kurtarıp ağzınızın tadını yerine getirecektir. Bu amaçla sizin için birkaç tavsiye tarif hazırladık. Az malzemeyle kolayca yapabileceğiniz bu tatlıları diyette olmasanız da mutlaka deneyin.
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