Evde geri dönüşüm kutuları hazırlayalım mı?

Aile bireylerinin rol modelliği eşliğinde sözde değil özde doğayı ve tüm canlıları seven, koruyan, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek bizim elimizde. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çocuklarımıza vereceğimiz tüm eğitimlerin temelinde doğayı ve kaynaklarını korumak olmalı. Bu tabii ki sadece anlatarak olmaz, ilk önce evimizdeki gereksiz su ve elektrik kullanımına dikkat etmek, bu bilinci çocuklarımıza aşılamak gerekir. Çöplerimizi ayrıştırmak çocuklarımıza geri dönüşümü anlatmak için harika bir yöntemdir. Bunun için sadece evdeki atık materyalleri kullanarak çöp ayrıştırma kutuları hazırlayabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce çocuklarınızla başka neler yapabilirsiniz, biraz onlardan bahsedelim:



- Beraber çıkacağınız kısa doğa yürüyüşlerinde çevrenin önemini ona anlatabilirsiniz.

-Evinizde ufak bir saksıya beraber çiçek dikip çocuğunuzdan her gün onu sulamasını, çiçekle ilgilenmesini isteyerek ona sorumluluk verebilirsiniz.

- En önemlisi ‘korumak’ demiştik, bu zarar vermemeyi öğrenmekle başlar, insana ve doğanın ayrılmaz parçası hayvanlara, bitkilere sevgiyle bakıp ilgilenmek gerekir. Mümkünse evinizde hayvan besleyebilirsiniz. Bu, çocuklarımız için inanılmaz bir tecrübedir ve gelişimlerini olumlu yönde hızlandırır. Hayvanlar bize koşulsuz sevgiyi ve gerçek dostluğu öğreten harika canlılardır. Evinde hayvan besleyen çocuklar onların sorumluluklarını da küçük yasta alarak; empati kurma, merhamet ve özgüven duyguları gelişmiş kendi ayakları üzerinde daha güçlü durabilen bireyler olurlar. Evde bakmamız mümkün değilse bile sokaktaki canlılara yardım ederek çocuğunuza iyi bir rol model olabilirsiniz.

-Bunun dışında çocuklarınıza çevre bilinci ile ilgili kitaplar okumak, öğrendiklerimizi oyunlaştırmak, her zaman daha akılda kalıcıdır.

-Evdeki atık materyalleri biriktirerek harika geri dönüşüm oyuncakları elde edebilirsiniz.





“Her çöp, çöp değildir” diyor çöp ayrıştırma kutusunun yapımına geçiyoruz:



Materyaller

-Karton kutular, yapıştırmak için sıcak silikon, ıslak mendil kutusu kapakları, üzerlerini kaplamak için renkli elişi kağıtları.

-Kutunun üzerine ayrıştırmak istediğiniz çöplerin görsellerini çıktı alıp yapıştırabilir ya da resimlerini çizebilirsiniz. Çocuğunuz okumayı biliyorsa kutuların üzerine ne olduklarını yazabilirsiniz.

-İçlerine koymak için minik çöp poşetleri.

-Elinizde karton yoksa süt kutularından ayrı ayrı çöp kovaları da yapabilirsiniz.





Sunum: Tüm atıkları gruplandırarak kutularına atabiliriz. Nasıl geri dönüştüğünü, eğer bunu yapmazsak doğaya nasıl zararlar verebileceğimizi çocuklarımızın yaşına göre anlatabiliriz.



Kazanım: Çevreye ve doğaya duyarlılığın gelişimi, empati ve duygusu gelişimi, temizlik ve özbakım becerileri gelişimi, sorumluluk duygusu, kozmik eğitim, dil gelişimi.