Evde geçirdiğimiz zamanı nasıl değerlendirmeliyiz?

Alınan önlemler kapsamında bazı şirketler şu an faaliyet gösterse de bir kısma ise uzaktan çalışma sistemini uyguluyor, kişisel çalışanlar da evden çalışmayı tercih ediyor.

Peki stres yapmadan, bedensel ve ruhsal sağlığımızı koruyup evde geçirdiğimiz bu zaman dilimini nasıl değerlendirebiliriz?

Bu noktada bir takım küçük ipuçları sayesinde bölgesel çalışabilir ve kolaylıkla evde yapabileceğiniz egzersiz modelleriyle formunuzu koruyabilirsiniz.

Egzersizlere başlamadan önce bol proteinli kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağlardan oluşan bir kahvaltı ile güne başlamak ilk önceliğimiz olsun.

Unutmayın ki bağışıklık sistemimiz her durumda olduğu gibi en büyük koruyucu kalkanımız...

Dengeli ve düzenli beslenmemize ek olarak alacağımız multivitamin, magnezyum, çinko, betaglukan, Q10, C vitamini ve Omega 3 gibi önemli besin öğeleri bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya yardımcı olacaktır.

Tabii bu beslenme programımızı sürdürülebilir kılmalı, mümkün oldukça aksatmamalıyız.

Protein, kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağlardan zengin beslenme reçeteleri uygulamalı, basit karbonhidrat ve rafine şekerden kesinlikle ve kesinlikle uzak durmalıyız!!!

Vitamin depolarınızı dolu tutmak için ise yeşil yapraklı sebzeler ve bol meyve tüketmeli, bol miktarda oda sıcaklığında su içerek vücudumuzun sıvı dengesini korumalıyız.(2-4 lt)

Bu süreçte spor salonları açık olsa bile belli bir topluluk evden çalışma sistemine devam edip kendini izole ediyor. Evinizde de kolaylıkla ve zorlanmadan egzersizler yapabilirsiniz.

Pilates mat egzersizleri, yoga, kendi vücut ağırlığımızla yapabileceğimiz fonksiyonel antrenmanlar veya egzersiz bantları eşliğinde tüm vücut kaslarımızı çalıştırmaya yönelik antrenmanlar sizlere önerebileceğim, evde yapabileceğiniz en rahat ve keyifli egzersiz modelleri.

Eğer evinizde koşu bandı, bisiklet, kürek vb. ekipmanlarınız varsa, kardiyolarımıza mutlak suretle devam edelim, hareketsiz kalmamaya özen gösterelim.



