Evde etkinlik zamanı: Çoraptan kukla nasıl yapılır?

Çocuklar kuklayı bir oyun gibi algıladıkları için öğretim sürecine katılımları çok daha etkili olur. Kuklalardan serbest zaman etkinliklerinde yemek, uyku, tuvalet alışkanlıkları kazandırmada yararlanabiliriz. Kuklalar aracılığıyla daha çok duyuya hitap ederiz. Bu da anlatılanları, kuralları hatırlamaları ve içselleştirmeleri açısından daha kolay olur. Kendilerinin zihinlerinde canlandırdıkları bir kuklayı seslendirmeleri sembolik olarak düşünmeleri anlamına gelir, böylece bilişsel gelişime katkı sağlar.

Birçok kazanıma hitap eden çorap kukla yapmaya hazırsak başlayalım. İşte malzemeler ve yapılışı…

Malzemeler

İstenilen renkte bir adet çorap

Mukavva karton

Kırmızı keçe

Kuvvetli bir yapıştırıcı

Oynar göz

Ponpon

Yün ip





Yapılışı



Çorabın tam ortasından ağız kısmını oluşturacak şekilde kesiyoruz.

Mukavvadan 2 adet olmak üzere ağız için kalıp kesiyoruz.

Mukavvadan kestiğimiz ağzı keçe üzerine koyarak kalıbını çıkarıp kesiyoruz.

Mukavvalardan bir tanesini tam ortasından ikiye katlıyoruz. Katlanan mukavvayı çorabın içine yerleştirerek kenarlarından yapıştırıyoruz.

Diğer mukavvaya önceden kestiğimiz keçeyi yapıştırıyoruz.

Yapıştırma işleminden sonra mukavvayı ortadan ikiye katlayarak diğer mukavvada yaptığımız işlemi yapıyoruz.

Ponponları çorabın üzerine diklemesine yapıştırıp üzerine oynar gözlerimizi yerleştiriyoruz (Dilerseniz ponpon kullanmadan sadece oynar göz yapıştırılabilir).

Yün ipten küçük bir ponpon yaparak saç görevi görmesi için çorabımıza yapıştırıyoruz.

Ve el kuklamız hazır.

Kazanımlar

Çocuk konuşma dilini akıcı, anlaşılır bir şekilde kullanma, kendisini rahat ifade etme becerisi kazanır.

El göz konsantrasyonu ile çocuğun motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

Çocuklara duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisi kazandırır. Mutluluk, üzüntü, korku, şaşırma ve kızgınlık gibi duygular ile oluşan yüz ifadeleri arasında ilişki kurar.

Çocukların grupla birlikte çalışma, dinleme, diğer kişiler ile ilişki kurma, paylaşma, sorumluluk alma gibi sosyal ilişkilerini güçlendirir.

Çocuklar kukla karakterini oynatırken kendini o karakterin kimliğine sokarak onun gibi düşünüp hissetmeye çalışır. Bu da empati becerisini güçlendirir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.