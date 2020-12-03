Evde enerji tasarrufu sağlamanıza yardımcı olacak öneriler

İşte enerjiden tasarruf sağlamanıza yardımcı olacak öneriler...

- Enerji tasarrufunun en basit yollarından biri birkaç saat için de olsa kullanmayacağınız cihazlarınızı kapatmaktır. Çünkü cihazları bekleme moduna almak, elektrik faturasının %10'unu oluşturabilir.

- Pencere veya kapılarda oluşan boşlukları kapatın. Evde ısı kaybını önleyerek %25'e kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca perdeler de ısı kaybını üçte bir oranında azaltabilir.

- Standart ampulleri, tasarruf sağlayanlarla değiştirin. Böylece daha fazla verim de sağlayabilirsiniz. Ayrıca mümkünde avizelerde tek ve büyük bir ampul kullanın.

- İhtiyaçlarınız için hem enerji tasarruflu hem de doğru büyüklükte olan cihazları tercih edin. Örneğin, daha fazla litre kapasitesine sahip buzdolabı fazla enerji kullanır.

- Çamaşırlarınızı kurutucu makinesinde kurutmak yerine asarak kurumasını sağlayabilirsiniz. Böylece elektrik faturanızda da fark olacaktır. Ayrıca çamaşır makinenizi de tam dolduktan sonra ve ekonomi modunda çalıştırın.

- Yalıtıma dikkat edin. Faturaların fazla gelmesi ısı kaybından da kaynaklanabilir.

- Bulaşık makinesini tam doldurmadan çalıştırmayın ve eğer mümkünse kısa programda kullanmaya çalışın.

- Banyoda da duş süresini kısa tutmakta fayda var. Ayrıca diş fırçalama esnasından da musluğu mümkün olduğunda kısılmalı veya kapatılmalı.