Evde enerji tasarrufu sağlamanıza yardımcı olacak öneriler
Evde enerjiden tasarruf sağlamak, aslında düşünülenden daha kolaydır. Güneşin ısı ve ışığından yararlanmak, gerekli cihazları enerji tasarrufu sağlayacak şekilde seçmek ve birkaç alışkanlığı değiştirmek, faturalarda ve konforda fark oluşturabilir.
İşte enerjiden tasarruf sağlamanıza yardımcı olacak öneriler...
- Enerji tasarrufunun en basit yollarından biri birkaç saat için de olsa kullanmayacağınız cihazlarınızı kapatmaktır. Çünkü cihazları bekleme moduna almak, elektrik faturasının %10'unu oluşturabilir.
- Pencere veya kapılarda oluşan boşlukları kapatın. Evde ısı kaybını önleyerek %25'e kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca perdeler de ısı kaybını üçte bir oranında azaltabilir.
- Standart ampulleri, tasarruf sağlayanlarla değiştirin. Böylece daha fazla verim de sağlayabilirsiniz. Ayrıca mümkünde avizelerde tek ve büyük bir ampul kullanın.
- İhtiyaçlarınız için hem enerji tasarruflu hem de doğru büyüklükte olan cihazları tercih edin. Örneğin, daha fazla litre kapasitesine sahip buzdolabı fazla enerji kullanır.
- Çamaşırlarınızı kurutucu makinesinde kurutmak yerine asarak kurumasını sağlayabilirsiniz. Böylece elektrik faturanızda da fark olacaktır. Ayrıca çamaşır makinenizi de tam dolduktan sonra ve ekonomi modunda çalıştırın.
- Yalıtıma dikkat edin. Faturaların fazla gelmesi ısı kaybından da kaynaklanabilir.
- Bulaşık makinesini tam doldurmadan çalıştırmayın ve eğer mümkünse kısa programda kullanmaya çalışın.
- Banyoda da duş süresini kısa tutmakta fayda var. Ayrıca diş fırçalama esnasından da musluğu mümkün olduğunda kısılmalı veya kapatılmalı.
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