Evde deterjan nasıl yapılır?

Çamaşır deterjanı demek yerine çamaşır tozu demeyi tercih eden Mercan Yurdakuler, içerisinde hiçbir sentetik madde olmadığını söyledi.

Malzemeler

Yarım su bardağı rendelenmiş zeytinyağı sabunu

1 su bardağı çamaşır sodası

1 su bardağı boraks

Tercihen limon yağı

Zeytinyağı sabunu kullanarak yapacağınız çamaşır deterjanı için doğal sabunları tercih etmelisiniz. Sabunu mümkün olduğunca küçük rendeleyin. Çünkü soğuk su kullanıldığında kalın parçalar erimeyebiliyor. Daha kolay çözünmesi için küçük parçalara ayırdığınıza emin olun. Ardından zaten çamaşırlar için sık sık kullanılan çamaşır sodası ekleyin. Beyazlatmaya ve mikrop kırmaya yardımcı olmak için ise boraks ekleyin ve malzemeleri iyice birbirine karıştırın. Kapaklı bir kavanozda saklayarak uzun süre kullanabilirsiniz. Saklarken rutubet almamasına özen göstermelisiniz. Bu ölçülerle 5-6 defa çamaşır yıkayabilirsiniz. Her yıkamada 2 yemek kaşığı bu karışımdan kullanmanız yeterli olacaktır.

Limon yağı gibi kokuları da karışıma ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Zeytinyağı sabunu da çamaşırlarınıza yeterince güzel koku verecektir. Bu kadar doğal ürünle çamaşırları yıkarken yumuşatıcıyı da doğal kullanmak gerekir. Bunun için de yumuşatıcı olarak elma sirkesi kullanmalısınız. Kokusu sizi korkutmasın, asla hissetmeyeceksiniz.

Krem temizleyici yapımı

Lavaboları, ocağı, fırını temizlemek için kullanacağınız krem temizleyiciyi de doğal malzemelerle evde yapabilirsiniz. 1 su bardağı karbonat ve 2 kaşık arap sabunu kullanarak yapabileceğiniz bu temizleyici yaklaşık 5 dakikada hazırlanabiliyor. Dilerseniz bu karışıma da koku vermek için uçucu yağlardan ekleyebilirsiniz.

Sıvı yüzey temizleyici yapımı

Yediğimiz portakal kabuklarını değerlendirmek için harika bir yöntem. Bir kavanozun içerisine portakal kabuğunu koyun ve üzerine de elma sirkesi ilave edin. Yaklaşık 2 hafta beklettikten sonra bire bir su ekleyin. Ardından yüzeyleri temizleyebilir, cam silebilir, tezgah temizliği yapabilirsiniz. En güzel özelliği ise durulama gerektirmemesidir.