Evde buz hokeyi oynamaya ne dersiniz?
Yaz mevsimi iyiden iyiye kendini belli etmeye başladı. Çocuklarımız evde artık çok sıkıldı. Anneler babalar çocuklarını eğlendirecek etkinlikler arıyorken bizler de sizlere bu yaz mevsiminde serinletici bol sulu bir etkinlik ile geldik. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel detayları paylaşıyor.
Malzemeler
Geniş bir kap
Şişe kapağı
Çubuk
Pipet
İsteğe bağlı boya
Yapılışı
Geniş bur kaba su konur.
İçine isteğe bağlı boya katılıp donması için buzluğa konur.
Abeslang çubuğu kapağa yapıştırılır.
Pipetler donan kaba kale olacak şekilde yapıştırılır.
Ve oyunumuz hazır, iyi eğlenceler.
Kazanım
Çocuklarımız eğlenirken bir yandan da buz ile soğuk kavramını öğrenir, farklı bir deneyim yaşarlar. Topu yakalamaya çalışırken kaçırmamaya dikkat etmesi gerektiği için el göz koordinasyonu ve konsantrasyon gelişimi desteklenir.
Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.
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