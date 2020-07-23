Evde buz hokeyi oynamaya ne dersiniz?

Malzemeler

Geniş bir kap

Şişe kapağı



Çubuk

Pipet

İsteğe bağlı boya

Yapılışı

Geniş bur kaba su konur.

İçine isteğe bağlı boya katılıp donması için buzluğa konur.

Abeslang çubuğu kapağa yapıştırılır.

Pipetler donan kaba kale olacak şekilde yapıştırılır.

Ve oyunumuz hazır, iyi eğlenceler.

Kazanım

Çocuklarımız eğlenirken bir yandan da buz ile soğuk kavramını öğrenir, farklı bir deneyim yaşarlar. Topu yakalamaya çalışırken kaçırmamaya dikkat etmesi gerektiği için el göz koordinasyonu ve konsantrasyon gelişimi desteklenir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.