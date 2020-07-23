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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 23.07.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Evde buz hokeyi oynamaya ne dersiniz?

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Evde buz hokeyi oynamaya ne dersiniz?
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Yaz mevsimi iyiden iyiye kendini belli etmeye başladı. Çocuklarımız evde artık çok sıkıldı. Anneler babalar çocuklarını eğlendirecek etkinlikler arıyorken bizler de sizlere bu yaz mevsiminde serinletici bol sulu bir etkinlik ile geldik. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel detayları paylaşıyor.

Malzemeler

Geniş bir kap

Şişe kapağı

Çubuk

 Pipet

 İsteğe bağlı boya

 Yapılışı

Geniş bur kaba su konur.

İçine isteğe bağlı boya katılıp donması için buzluğa konur.

Abeslang çubuğu kapağa yapıştırılır.

Pipetler donan kaba kale olacak şekilde yapıştırılır.

Ve oyunumuz hazır, iyi eğlenceler.

Evde buz hokeyi oynamaya ne dersiniz

Kazanım

Çocuklarımız eğlenirken bir yandan da buz ile soğuk kavramını öğrenir, farklı bir deneyim yaşarlar. Topu yakalamaya çalışırken kaçırmamaya dikkat etmesi gerektiği için el göz koordinasyonu ve konsantrasyon gelişimi desteklenir. 

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

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