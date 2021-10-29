Evcil Hayvan İsimleri - En Güzel, İyi, Komik, Duyulmamış Ve Sevimli Hayvan İsimleri İle Anlamları

Ülkemizde en popüler evcil hayvan isimlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Badem 2- Çakır 3- Gofret 4- Pamuk 5- Boncuk

En Güzel, İyi, Komik, Duyulmamış ve Sevimli Hayvan İsimleri

1- İncir:

Bir yaz meyvesi olan incir, fonetik bir kelime olduğu için evcil hayvanlara isim olarak verilebilir.

2- Hayta:

Yaramaz ve afacan kelimeleriyle eş anlamlı olan hayta, özellikle kedi ve köpeklere verilebilecek orijinal isimler arasında yer alıyor.

3- Hınzır:

Hınzır, yerinde duramayan ve çok hareketli demektir.

4- Cesur:

Genellikle köpeklere verilen cesur ismi, korkusuz ve gözü pek anlamına geliyor.

5- Hürrem:

Farsça kökenli bir isim olan hürrem, şen şakrak, neşeli ve mutlu demektir.

6- Hempa:

Bakımını üstlendiği ev hayvanlarını en yakın arkadaşları olarak giren kişiler, ''yakın arkadaş'' anlamına gelen hempa ismini kullanabilirler.

7- Asil:

Asalet sahibi manasına gelen asil, köpeklere verilen en iyi ve en popüler isimler arasında yer alıyor.

8- Meczup:

Evcil hayvanına sıra dışı ve hiç duyulmamış bir isim vermek isteyenler meczup ismini tercih edebilirler. Meczup deli, hınzır ve divane anlamına gelir.

9- Hamlet:

Roman ve tiyatro eserlerindeki karakterlerin isimleri de evcil hayvanlara verilebilir. Ünlü İngiliz yazar William Shakespeare'a ait Hamlet oyununun baş karakterinin adı da son yıllarda en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor.

10- Sanço:

Miguel de Cervantes'in romanında Don Kişot'un yaveri olan Sanço Panza'nın ilk adı, hem kedilere hem de köpeklere isim olarak verilebilir.

11- Bıdık:

Bıdık, hem küçük ve zarif hem de tatlı anlamına gelir.

12- Bücür:

Bıdık ile aynı kökten türemiş olan bücür kelimesi, küçük ve sevimli demektir.

13- Tin:

Evcil hayvanına hem kısa hem de anlamlı bir isim vermek isteyenler Tin adını tercih edebilir. Tin, hem cana yakın hem de ruh demektir.

14- Bal:

Bal, altın renginde olan evcil hayvanlara verilebilecek isimler arasında yer alıyor. Bal, mecazen cana yakın anlamına gelir.

15- Zeus:

Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde, evcil hayvanlara Yunan mitolojisindeki tanrıların da isimleri verilmeye başlandı. Bunlar arasında en popüler olanı ise gökyüzü tanrısı olan Zeus'tur. Zeus, mitolojide gücü ve sadakati temsil ettiği için genellikle köpeklere isim olarak verilir.

16- Adios:

İspanyolca kökenli bir kelime olan Adios, hoşça kal ve görüşmek üzere anlamına gelir. Bu isim genellikle fonetik ve orijinal olduğu için hayvan severler tarafından tercih ediliyor.

17- Şatır:

Evcil hayvanlara verilebilecek en orijinal isimlerden bir diğeri Şatır'dır. Farsça kökenli bir kelime olan Şatır, neşeli ve şen anlamına gelir.

18- Filinta:

Filinta, çekici, güzel ve yakışıklı manasına gelir.

19- Rakik:

Rakik, zarif ve ince demektir. Bu isim, genellikle hamster ve kedilere verilir.

20- Victor:

Köpeklere verilen isimler arasında yer alan Victor, zafer anlamına gelir.

21- Özüm:

Canımın en kıymetli parçası anlamına gelen özüm, evcil hayvanlara verilen en güzel ve popüler isimler arasında yer alıyor.