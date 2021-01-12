Evcil hayvan edinmenin çocuklar için avantajları

Stresi azaltır

Bir araştırmaya göre, evcil hayvanı bulunan çocuklar olmayan çocuklara göre daha az stresli hissediyor. Bu sadece çocuklarda değil, yetişkinler de de böyle. Ayrıca evcil hayvanla kucaklaşmak serotonin hormonunu tetikleyerek iyi ruh halini sağlayabilir.

Bağışıklığı artırır

Çocuklar evcil hayvan beslenen bir evde yetiştiğinde diğer çocuklara göre, alerjik reaksiyonlara karşı daha korumalı olur. Çünkü alerjiden koruyan daha yüksek düzeyde mikropları geliştirirler.

Sosyal becerileri güçlendirir

Evcil hayvanla büyümek, çocukların kendilerini tanıtma ve insanların sorularını yanıtlama gibi sosyal becerileri geliştirir. Aynı zamanda evcil hayvanını gezdirerek, haftada en az beş gün ortalama 30 dakika egzersiz yapma fırsatı bulur. Özellikle de pandemi döneminde bu egzersiz gayet iyi gelecek.

Sorumluluk öğrenir

Evcil hayvanlarla ilgili bazı işleri çocuğunuza yaptırın. Örneğin bazı günlerde yemeğini ve su kaplarını doldurmasını ve yürüyüşe çıkarmasını isteyin. Bu şekilde sorumluluk duyguları gelişecek.

Yalnız hissetmez

Evcil hayvan sahipleri daha az yalnız olma ve daha yüksek özgüvene sahip olma eğiliminde olur. Hayvanlar çocukların yaptıklarına ve söylediklerine yargılayıcı olmadan kulak verdikleri için rahatlık da sunar. Çocuklarınız evcil hayvanıyla iletişim kurarak yalnızlık hissinden kurtulur.