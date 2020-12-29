Ev yapımı reçete! Sindirim problemlerinden kurtulmada çok etkili
Karın şişkinliği, hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetler toplumda sık rastlanan sindirim problemleri belirtilerinin başında geliyor. Sindirim sistemini en çok etkileyen unsur ise besinlerden geçiyor. Tüm bu problemlerden kurtulmak için pek çok öneri sunan Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir, kabızlık sorununu gideren bir de tarif vermeyi ihmal etmiyor.
Günümüzde birçok bireyin yaşadığı sağlık sorunlardan biri olan kabızlığı, su tüketimi ve gün içerisinde tükettiğimiz besinler etkiliyor. Öncelikle kronikleşmiş bir kabızlık probleminiz varsa, mutlaka bir doktora görünmeniz gerektiğini hatırlatalım. Sonrasında ise beslenme uzmanlarından destek almak, bu süreci nasıl daha doğru geçirmeniz gerektiğinizi öğrenmenize yardımcı olacaktır. İşte sindirim problemlerinden kurtulmak için öneriler…
Yeşil yapraklı sebzelere sofranızda daha çok yer verin
Ispanak, semizotu, maydanoz, nane, tere, roka… Hepsi birbirinden lezzetli bu sebzeler ile hem yemek hem de salatalar hazırlayabilirsiniz. Lif açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler bağırsaklarınızdaki hareketliliğin artmasına yardımcı olup, dışkılamanızı kolaylaştıracaktır.
Salatalarınıza mutlaka zeytinyağı ekleyin
Salatanıza eklediğiniz zeytinyağı, sebzelerdeki vitaminlerin emilmesine yardımcı olacağı gibi bağırsak hareketlerinizi de hızlandıracaktır.
Günlük su tüketiminizi artırın
Su tüketiminin vücut için ne kadar önemli olduğunu hemen her yerde vurguluyoruz. Ancak sindirim problemlerinde su tüketimi konusunda ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Günlük içmeniz gereken su miktarını hesaplamak için; ağırlık x 0,033 formülünü uygulayabilirsiniz. Örneğin 60 kg ağırlığındaki bir bireyin yaklaşık 2 lt su içmesi gerekirken, 90 kg ağırlığındaki bir birey yaklaşık 3 lt su içmelidir.
Sinameki bitkisi içeren çaylardan uzak durun
İçerisinde sinameki bulunan karışık bitki çayları / form çaylarını tüketmek uzun vadede bağırsak tembelliğine sebep olabildiği gibi sağlık sorunlarına da yol açabilir.
Dolabınızdan zeytinyağlı sebze yemeklerini eksik etmeyin
Zeytinyağlı fasulye, kabak, patlıcan, börülce gibi sebze yemeklerinin evde sıklıkla pişmesi bağırsak hareketlerinizin hızlanmasına yardımcı olacaktır.
Öğünlerinizde yoğurt ve kefire yer açın
Probiyotik özellikte olan yoğurt ve kefir, bağırsak sağlığı için oldukça önemlidir. Özellikle yatmadan 2 saat öncesinde kefir tüketmek bağırsak sağlığınız için çok faydalıdır. Eğer besinlerden yeteri kadar probiyotik alamadığınızı düşünüyorsanız, eczanelerden takviye de alabilirsiniz.
Sabah kalkınca mutlaka bunu yapın
Mutlaka 1 büyük bardak su ve 2-3 adet kuru erik tüketin. Lif açısından zengin kuru meyveler defekasyonu kolaylaştıracaktır.
Kabızlık marmelatı
Kabızlık problemi yaşıyorsanız bu tarifi beslenme programınıza dahil edebilirsiniz:
Malzemeler
-3 adet kuru kayısı
-3 adet kuru erik
-1 adet elma rendesi
-3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
Yapılışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Üzerini geçecek kadar suyla marmelat kıvamına gelene kadar pişirin. Her gün sabah aç karnına 2 tatlı kaşığını 2 bardak su ile tüketin.
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