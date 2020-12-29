Ev yapımı reçete! Sindirim problemlerinden kurtulmada çok etkili

Günümüzde birçok bireyin yaşadığı sağlık sorunlardan biri olan kabızlığı, su tüketimi ve gün içerisinde tükettiğimiz besinler etkiliyor. Öncelikle kronikleşmiş bir kabızlık probleminiz varsa, mutlaka bir doktora görünmeniz gerektiğini hatırlatalım. Sonrasında ise beslenme uzmanlarından destek almak, bu süreci nasıl daha doğru geçirmeniz gerektiğinizi öğrenmenize yardımcı olacaktır. İşte sindirim problemlerinden kurtulmak için öneriler…

Yeşil yapraklı sebzelere sofranızda daha çok yer verin

Ispanak, semizotu, maydanoz, nane, tere, roka… Hepsi birbirinden lezzetli bu sebzeler ile hem yemek hem de salatalar hazırlayabilirsiniz. Lif açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler bağırsaklarınızdaki hareketliliğin artmasına yardımcı olup, dışkılamanızı kolaylaştıracaktır.

Salatalarınıza mutlaka zeytinyağı ekleyin

Salatanıza eklediğiniz zeytinyağı, sebzelerdeki vitaminlerin emilmesine yardımcı olacağı gibi bağırsak hareketlerinizi de hızlandıracaktır.

Günlük su tüketiminizi artırın

Su tüketiminin vücut için ne kadar önemli olduğunu hemen her yerde vurguluyoruz. Ancak sindirim problemlerinde su tüketimi konusunda ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Günlük içmeniz gereken su miktarını hesaplamak için; ağırlık x 0,033 formülünü uygulayabilirsiniz. Örneğin 60 kg ağırlığındaki bir bireyin yaklaşık 2 lt su içmesi gerekirken, 90 kg ağırlığındaki bir birey yaklaşık 3 lt su içmelidir.

Sinameki bitkisi içeren çaylardan uzak durun

İçerisinde sinameki bulunan karışık bitki çayları / form çaylarını tüketmek uzun vadede bağırsak tembelliğine sebep olabildiği gibi sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Dolabınızdan zeytinyağlı sebze yemeklerini eksik etmeyin

Zeytinyağlı fasulye, kabak, patlıcan, börülce gibi sebze yemeklerinin evde sıklıkla pişmesi bağırsak hareketlerinizin hızlanmasına yardımcı olacaktır.

Öğünlerinizde yoğurt ve kefire yer açın

Probiyotik özellikte olan yoğurt ve kefir, bağırsak sağlığı için oldukça önemlidir. Özellikle yatmadan 2 saat öncesinde kefir tüketmek bağırsak sağlığınız için çok faydalıdır. Eğer besinlerden yeteri kadar probiyotik alamadığınızı düşünüyorsanız, eczanelerden takviye de alabilirsiniz.

Sabah kalkınca mutlaka bunu yapın

Mutlaka 1 büyük bardak su ve 2-3 adet kuru erik tüketin. Lif açısından zengin kuru meyveler defekasyonu kolaylaştıracaktır.

Kabızlık marmelatı

Kabızlık problemi yaşıyorsanız bu tarifi beslenme programınıza dahil edebilirsiniz:

Malzemeler

-3 adet kuru kayısı

-3 adet kuru erik

-1 adet elma rendesi

-3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Yapılışı

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Üzerini geçecek kadar suyla marmelat kıvamına gelene kadar pişirin. Her gün sabah aç karnına 2 tatlı kaşığını 2 bardak su ile tüketin.