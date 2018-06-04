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Ev Yapımı Makarna | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde ev yapımı makarna var!
Malzemeler:
- 300 gram un
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı süt
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı su
- Zeytinyağı
- 4 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 1 adet kırmızı biber
- 2 tutam taze kekik
- Tuz
- Karabiber
- Parmesan
Yapılışı:
- Un, yumurta, süt, zeytinyağı, tuz ve suyu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi içerisinde 10 dakika yoğurun.
- Tezgahın üzerine dökün. Ardından hamuru birkaç parçaya bölerek unladığınız tezgahınızın üzerine alın.
- Böldüğünüz parçaları hamur açma aparatıyla açın.
- İncecik açılmış hamurlarınızı makarna kesme aparatıyla kesin.
- Kestiğiniz makarnalarınızı 5 dakika Arçelik Ankastre Fırın'da kurumaya bırakın.
- Tencereye zeytinyağını koyun.
- Sarımsak, domates, kırmızı biber, taze kekik, karabiber ve tuzu karıştırarak bir sos haline getirin.
- Hazırlayıp kuruttuğunuz makarnalarınızı kaynamış bir tencere suyun içerisine ekleyerek yumuşamasını bekleyin.
- Maksimum 3 dakika boyunca haşlanacak olan makarnalarınızı servis tabağınıza alın.
- Makarnalarınızın üzerine hazırladığınız sosu dökün, parmesan serpiştirin ve tarifinizi noktalandırın.
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