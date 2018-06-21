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Ev Yapımı Hamburger | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde ev yapımı hamburger var!
Malzemeler:
- 500 gram dana kıyma
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- ½ su bardağı galeta unu
- Marul
- Çedar peyniri
- Soğan
- Domates
- Turşu
- Hamburger ekmeği
Yapılışı:
- Dana kıyma, tuz, kimyon, karabiber ve galeta ununu yoğurarak karıştırınız.
- Köfte haline getirdiğiniz kıymalı karışımınızı şekillendirerek Arçelik Ankastre Ocak'ta tava içerisinde arkalı önlü pişene kadar pişirin.
- Ardından servis tabağınıza aldığınız alt ekmeğinizin üzerine sırasıyla marul, köfte, çedar peyniri, soğan ve domates koyarak hamburgerinizi kapatın.
- Üzerine kürdan batırarak servise hazır hale getirin.
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