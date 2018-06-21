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Ev Yapımı Hamburger | Mucize Lezzetler

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Ev Yapımı Hamburger | Mucize Lezzetler
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde ev yapımı hamburger var!

Malzemeler:

  •  500 gram dana kıyma
  •  1 çay kaşığı tuz
  •  1 çay kaşığı kimyon
  •  1 çay kaşığı karabiber
  •  ½ su bardağı galeta unu
  •  Marul
  •  Çedar peyniri
  •  Soğan
  •  Domates
  •  Turşu
  •  Hamburger ekmeği

Yapılışı:

  •  Dana kıyma, tuz, kimyon, karabiber ve galeta ununu yoğurarak karıştırınız.
  •  Köfte haline getirdiğiniz kıymalı karışımınızı şekillendirerek Arçelik Ankastre Ocak'ta tava içerisinde arkalı önlü pişene kadar pişirin.
  •  Ardından servis tabağınıza aldığınız alt ekmeğinizin üzerine sırasıyla marul, köfte, çedar peyniri, soğan ve domates koyarak hamburgerinizi kapatın.
  •  Üzerine kürdan batırarak servise hazır hale getirin.
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