Ev temizliğinde işiniz kolaylaşacak! İşte öneriler...

Temizlik yapmak hem vakit alan hem de uğraştırıcı bir iş. Özellikle de bazı inatçı lekelerin oluştuğu durumlarda... Ancak, temizlik yaparken işinizi kolaylaştıracak etkili yöntemler de var. Gelin bu detaylara birlikte bakalım...

Fayanslar için...

Banyo ya da mutfak fayanlarını temizlemek için etkili bir malzeme olan karbonatı tercih edebilirsiniz. Bunun için karbonat ve limon suyunu bir kapta karıştırın. Daha sonra bir sünger yardımıyla fayanslarınıza uygulayıp, ardından güzelce silin.

Buzdolabı temizliği

Buzdolabını gıdalarımızı depolamak için gün içinde sık sık kullanıyoruz. Ağzı açık bir kapta yerleştirilen artan yemekler, buzdolabında istenmeyen bir kokuya neden olabilir. Bunun için küçük bir kaba karbonat veya kahve telvesi koyun ve buzdolabına yerleştirin. Böylece kötü kokuları engellebilirsiniz.

Yağ lekelerinden bu şekilde kurtulun

Gün içinde farkında olmadan kıyafetlere, halı veya koltuklara yağ lekesi bulaşabilir. Bu lekelerden kurtulmak için karbonat ve suyu macun kıvamında olacak şekilde karıştırın. Daha sonra lekeli bölgeye sürüp bir süre bekletin. Ardında bir bezle iyice ovalayın ve silin. İşlem bittiğinde lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.

Ahşap yüzeyleri temizlerken...

Ahşap yüzeylerin temizliği kolaydır ama bazı lekeler kirli bir görünüm verebilir. Bu durumla baş edebilmek için bir koya su koyun ve içine de birkaç damla sirke ekleyin. Bu sayede ahşap yüzeyleri temizlemekle kalmayacak parlak bir görünüm kazanmasını da sağlayacaksınız.

Lavabolar için...

Lavabonuzda kireçler veya lekeler mevcutsa sirke ve karbonat karışımı yardımcınız olabilir. Bir kapta sirke ve karbonatı macun kıvamına gelecek şekilde karıştırın ve lekeli bölgelere uygulayın. Bu sayede leke ve kireçlerden pratik bir şekilde kurtulabilirsiniz.