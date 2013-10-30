Ev ödevleri sadece çocuklara verilmiyor!

Çocuğu okula giden ailelerin en büyük dertlerinden biri “ev ödevleri” konusudur. Okulda öğrenilen bilgilerin evde tekrarı için verilen dersler öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlar ve çocuğun araştırma yeteneğini ve yaratıcılığını geliştirir. Peki, anne babalar çocuklarına ev ödevlerini yaparken nasıl ve ne kadar yardımcı olmalılar? Tüm bu soruların yanıtını Psikiyatr Özlem Mestçioğlu Gökmoğol veriyor.

Ev ödevleri çocuğun öğrendiği bilgiyi pekiştirmesinin yanı sıra ebeveyn için çocuğun okulda neler öğrendiğini anlayabileceği ve öğretmenlerle ilişki kurabileceği bir bağdır. “Ev ödevlerini yaparken çocuğuma yardım etmeli miyim?” ya da “Ne oranda yardımcı olmam doğru olur?” tarzı soruların cevapları pek çok anne-babanın merak ettiği konulardır.

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Ev ödevleri nasıl olmalı?

Çocuğun ilgi ve yeteneği doğrultusunda verilen ev ödevi ona keyif verir ve kendi başına ödev yapabiliyor olmaktan dolayı çocuğun öz güveni artar. Aynı zamanda ev ödevleri çocukların yaratıcılıklarını geliştirir.



Verilen ev ödevleri çocukların çok fazla zamanını almadığı sürece amacına ulaşır. Çünkü uzun ödevler çocuğun diğer aktivitelerine ayırdığı zamanı kısıtlar ve dikkatleri dağılacağı için verim azalır.

Verilen ödevler çocuğu düşünmeye ve araştırmaya yönlendirmelidir. Böylece çocuğun yaratıcılığı gelişecektir. Kitaptan veya internetten doğrudan bilgi aktarmak yerine çocuğun çeşitli kaynakları kullanması ve araştırması sağlanmalı ve teşvik edilmelidir. Bu araştırmaları sırasında onlara yardımcı olabilirsiniz.

Yapılan ödevler sadece görevmiş gibi yapılmamalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. Çocuğun yaptığı ödevleri kendisinin ve arkadaşlarının değerlendirebilmesi sağlanmalıdır. Bu ödevlerden çocuğun neler öğrendiğini saptamak çocukların özdenetim duygularını, eleştirebilme yeteneklerini geliştirecek ve eleştiriye dayanabilme kapasitelerini artıracaktır.

Peki, ev ödevleri konusunda anne babalara düşen görevler nelerdir?