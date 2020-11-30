Ev dekorasyonunda yeni trend: Altın detaylar

Kadınların aksesuarlarından sonra kıyafetlerine de yansıyan altın detaylar son zamanlarda ev dekorasyonunda da kullanılıyor. Özellikle de güneş ışığını bolca alan evlere çok yakışan bu detayları gelin inceleyelim.

- Kapı kollarında altının gücü

Şık bir kapı kolu bile odanızı o kadar değiştirecek ki, siz de şaşıracaksınız. Rengi fark etmeksizin her kapıda harika duran altın kapı kollarını evinizde mutlaka kullanmalısınız. Küçük bir detay olsa da odaya farklı bir hava katacak.

- Beyaz mobilyada altın esintisi

Aydınlık bir ev istiyorsanız beyaz mobilyalar tercih edebilirsiniz. Tamamen beyaz mobilyalar ferahlığın aksine evinizi daha da boğucu hale getirebilir. Bu sebeple koltuğunuzun, masanızın ayak kısımlarını altın rengini tercih edebilirsiniz. Bu detay salonunuzda istediğiniz ferahlığı sağlayacaktır.

- Berjer kollarına altın rengi çok yakışacak

Mobilyanızla uyumlu simsiyah bir berjere altın rengi kol detayı harika olacak. Bu detay size hem istediğiniz sadeliği hem de harika görüntüyü verebilir. Bu kollar dilerseniz altın rengine boyanmış metal veya ahşap olabilir.

- Aksesuar seçiminizi altından yana kullanın

Altın rengi aksesuarlara son dönemlerde neredeyse tüm evlerde rastlayabilirsiniz. Altın detaylı bir ayna veya bir şamdan, evinize istediğiniz zengin görüntüyü katacak. Tamamen altın rengine boğmak yerine aralara mat siyah veya beyaz aksesuarlar da kullanabilirsiniz.

- Yatak odanızda altın detayı kullanın

Altın detaylar deyince akla sadece oturma odası gelmemeli. Yatak odasında da bu gibi detaylara yer verebilirsiniz. Mesela altın rengi harika bir yatak başlığı veya altın rengi abajurlar istediğiniz etkiyi yaratır.

- Yemek takımında zarif detaylar

Yemek takımınızda da altın detaylar kullanabilirsiniz. Bu dilerseniz tabakların üzerindeki altın süslemeler, dilerseniz de tamamen altın rengi çatal bıçak takımı olabilir. İkisini birlikte kullanmaktan kaçınmalısınız. Yoksa zarif olmaktan uzaklaşıp, boğucu detaylarla dolu bir sofranız olabilir.

- Banyoda altın zarifliği

Banyoda kullanacağınız altın detaylar evinizi saray dekorasyonuna da yakınlaştırabilir, modern dekorasyona da… Aynada veya duş başlığında kullanacağınız detaylarla modern bir banyo dekorasyonu oluşturabilirsiniz.