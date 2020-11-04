Ev dekorasyonunda kullanılan renklerin anlamları ve etkileri

İşte ev dekorasyonunda tercih edilen renklerin anlamları ve etkileri...

- Kırmızı

Kırmızı renk, tutku ve enerjiyi ifade eder. Bazen de öfke ile ilişkilendirilir. Ancak dekorasyonda kırmızı kullanmak, insanları daha canlı ve sosyal hissettirebilir. Bu nedenle düzenli olarak misafir ağırlayacağınız yemek odası ve salonunuz için mükemmel bir renktir.

- Turuncu

Sıcak bir gün batımı rengi de olan turuncu, güvenliği ve istikrarı temsil eder. Sakinleştirici etkisiyle dinlendirici bir uykunun tadını çıkarmak, rahatlığın ve güvenin önemli olduğu yatak odaları için güzel bir renk seçimi olabilir.

- Sarı

Sarı, parlak bir öğlen güneşi ile ilişkilendirilir. Bu nedenle enerji ve mutluluğu temsil eder. Uyarıcı bir renk olan sarı, günün en yoğun saatlerinde tüm ailenin bir araya geldiği mutfaklarda ve oturma odalarında iyi sonuçlar verir.

- Mavi

Mavi rengi görünce denizi düşünürüz. Bu nedenle okyanusun masmavi parıltısını resmetmemizi sağlar ve bu nedenle oldukça rahatlatıcı bir renktir. Mavinin entelektüel düşünmeyi de teşvik ettiği söylenir. Bu da onu çalışma alanları ve ofisler için harika bir seçim haline getirir. Fakat biraz sakinleştirici etki istenen herhangi bir odada da kullanılabilir. Yine de soğuk bir renk olacağı için sıcak, rahat ve güvende hissetmek istediğiniz oturma odaları veya yatak odaları için her zaman uygun değildir.

- Yeşil

Yeşil denince akla ilk olarak doğa gelir. Yeşil yapraklı çiçekleri ve güzel ağaçları simgeler. Ferahlatıcı ve huzur veren bir renktir. Genellikle de insanların dinlenmiş ve sakin hissetmesine yardımcı olmak için de tercih edilir. Bu nedenle yatak odası için mükemmel bir tercih olabilir ama yoğun geçen bir günün ardından dinlenme alanında kullanmayı düşünürseniz oturma odasında işinize yarayabilir.

- Pembe

Sıcak pembe tonları ısıyı ve tutkuyu temsil ederken, bebek pembesi biraz daha sakinleştirici anlama gelir. Ancak genel olarak pembenin aşkı ifade ettiği söylenir. Yatak odası için güzel bir renktir ama bir odayı biraz kadınsı hale getirebilir.

- Siyah

Siyah genel olarak dramayı ifade eder. Herhangi bir ışığı yansıtmadığı için bir odayı küçük ve karanlık gösterir. Bu nedenle kasvetli bir ortam oluşturabilir. Yatak odası veya yemek odası dekorasyonuna farklı kılmak için ölçülü kullanılmalı.

- Kahverengi

Yeşil gibi kahverengi de doğayı temsil eder. Fakat sade bir renk olduğu için duyuları pek harekete geçirmez ve olumsuz anlama da gelmez. Ayrıca istikrarı simgeler ve sakin bir oda oluşturmanıza yardımcı olabilir.