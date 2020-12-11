Ev bitkilerinin solmaması için ne yapılmalı?

Bazı bitkiler suyu sever ve her gün sulanmaya ihtiyaç duyar. Ancak hepsi öyle değil. Bazı çiçeklerin susadığını düşünülür ve hemen sulanır. Ancak susadığını düşündüğünüz bitkinizin buna ihtiyacı olmayabilir. Bu şekilde sulamaya devam edilince de bir süre sonra solacaktır. Bu nedenle çiçeğinizin suya ne kadar ihtiyaç duyduğuna dikkat edin.

- Bitkinizi çok fazla suladığınıza dair uyarılar

Genelde bitkiler az sulandığı zaman solar. Fakat aşırı sulandığı zaman da yaprakları sararır ve uçları kahverengi bir görünüm alır. Bir süre sonra da yapraklarını dökmeye başlar.

Çiçekleri suladığınız zaman tüm suyu emerler ve yapraklardaki damarlara ilerler. Yapraklar da yeterli su alınca, hücreler fazla suyu tutabilmek için gerilir. Daha fazla suladıkça da hücreler patlar. Bu noktada da köklerin bir kısmı çürüyecek ve bitkiniz sonunda solacaktır.

Bitkilerin yaprak ve kök kısımları eşit oranda suya ihtiyaç duyar. Bu yüzden kök solarsa, yapraklarının bir kısmı da solabilir.

- Ne kadarı çok fazla?

Ev bitkilerinin haftada bir defa sulanmasının yeterli olacağı düşünülür. Bu, her bitki için geçerli değil, türe, mevsimine ve neme göre farklılık gösterir. Çiçeğinizin suya ihtiyacı olup olmadığını toprağına dokunarak anlayabilirsiniz. Eğer kuruysa, suya ihtiyacı olabilir.

- Fazla sulanınca ne yapılmalı?

Bitkinizi fazla sularsanız, onu kurtarmanın tek yolu kök kısmını budamaktır. Eğer doğru zamanda fark edersiniz, kalan kök bitkide kalan yapraklarla uyum sağlayarak iyileşir. Sonunda da yeni kök ve yapraklar oluştururlar.