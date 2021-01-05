Ev bitkilerini sağlıklı tutmanın yolları

İşte evinizdeki çiçekleri sağlıklı tutmanın ipuçları...

- İç mekanda yetiştirdiğiniz bitkilerdeki böceklenme veya hastalığın ana kaynağı, yeni alınan bitkiler olabilir. Bu yüzden, yeni bir çeşit bitki almadan önce iyice kontrol edin.

- Ayrıca, yaz ayları boyunca dışarıda olan bir bitki, eve alınmadan önce dikkatlice incelenmeli ve kuru yaprakları temizlenmeli.

- Bitkinizi evinize yerleştirmeden önce saksısını güzelce temizleyin.

- Çiçeklerin üzerinde haşere belirtileriyle karşılaşırsanız, onları temizleyin veya yıkayın.

- Daha sonra böcek ilacı kullanın ve diğer bitkilerle yan yana getirmeden önce bir ya da iki hafta ayrı tutun.

- Bir ev bitkisine böcek veya hastalık bulaştığında, hemen çaresine bakılmalı, çünkü rahatça diğer bitkilere de yayılabilir.

- Her zaman bitkinize uygun ürün kullanmaya dikkat edin.

- Eğer bitkide ciddi bir hastalık varsa, bazen iyileştirilemeyebilir. Bu nedenle kötü etkilenen bitkileri ayırmak doğru olacaktır.

- Hastalıklı bir bitkiyi hızla izole edin ve diğerlerine de bulaşıp bulaşmadığını mutlaka kontrol edin.

- Çiçekler, suya daha az ihtiyaç duyduğu sonbahar ve kış aylarında aşırı sulanırsa gövdeleri çürüyebilir. Bu durumda etkilenen alan kesilerek bitki kurtarılabilir.

- Nemli veya soğuk koşullarda bitkilerde küfler oluşabilir. Bitkinin küflü yaprakları ayırılarak ve uygun bir ilaç kullanılarak iyileştirilebilir.

- Sararan veya zarar gören yapraklar, hastalık barındırabileceği için ayrılmalıdır.