Ev bitkilerini sağlıklı tutmanın yolları
Ev bitkilerinde, açık havada yetişen bitkilere göre daha az sorunla karşılaşılır. Herhangi bir böceklenme veya hastalık belirtisi erkenden farkedilir. Eğer bitkilerinizi düzenli olarak incelerseniz, meydana gelen bozuklukları ilerlemeden tespit edebilir ve iyileştirebilirsiniz.
İşte evinizdeki çiçekleri sağlıklı tutmanın ipuçları...
- İç mekanda yetiştirdiğiniz bitkilerdeki böceklenme veya hastalığın ana kaynağı, yeni alınan bitkiler olabilir. Bu yüzden, yeni bir çeşit bitki almadan önce iyice kontrol edin.
- Ayrıca, yaz ayları boyunca dışarıda olan bir bitki, eve alınmadan önce dikkatlice incelenmeli ve kuru yaprakları temizlenmeli.
- Bitkinizi evinize yerleştirmeden önce saksısını güzelce temizleyin.
- Çiçeklerin üzerinde haşere belirtileriyle karşılaşırsanız, onları temizleyin veya yıkayın.
- Daha sonra böcek ilacı kullanın ve diğer bitkilerle yan yana getirmeden önce bir ya da iki hafta ayrı tutun.
- Bir ev bitkisine böcek veya hastalık bulaştığında, hemen çaresine bakılmalı, çünkü rahatça diğer bitkilere de yayılabilir.
- Her zaman bitkinize uygun ürün kullanmaya dikkat edin.
- Eğer bitkide ciddi bir hastalık varsa, bazen iyileştirilemeyebilir. Bu nedenle kötü etkilenen bitkileri ayırmak doğru olacaktır.
- Hastalıklı bir bitkiyi hızla izole edin ve diğerlerine de bulaşıp bulaşmadığını mutlaka kontrol edin.
- Çiçekler, suya daha az ihtiyaç duyduğu sonbahar ve kış aylarında aşırı sulanırsa gövdeleri çürüyebilir. Bu durumda etkilenen alan kesilerek bitki kurtarılabilir.
- Nemli veya soğuk koşullarda bitkilerde küfler oluşabilir. Bitkinin küflü yaprakları ayırılarak ve uygun bir ilaç kullanılarak iyileştirilebilir.
- Sararan veya zarar gören yapraklar, hastalık barındırabileceği için ayrılmalıdır.
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