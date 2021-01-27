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Nasıl Yapılır?
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 27.01.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

Ev aletleriniz sık sık bozuluyorsa dikkat! Bu hatalar kullanım ömrünü azaltıyor

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Ev aletleriniz sık sık bozuluyorsa dikkat! Bu hatalar kullanım ömrünü azaltıyor
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Çoğu zaman, ev aletlerimiz vaktinden önce bozulur. En yaygın nedenler, kılavuzları okuma konusundaki tembelliğimiz ve aletlerimize yanlış şekilde davranma eğilimimiz. Temel olarak, elektrik tüketen küçük ev yardımcılarımıza karşı tavrımız hatalarla dolu görünüyor.

Ev aletleri olmazsa hayat gerçekten çok zor. Cihazlarınızın kısa sürede bozulmasını istemiyorsanız bazı hataları yapmaktan kaçınmanız gerekiyor.

Çamaşır makinesi

-Çamaşır makinenizin üzerine ağır nesneler koymayın.

-Çamaşır makinesine çamaşır koyarken tüm cepleri iyice kontrol etmeyi unutmayın.

-Yalnızca çamaşır makinesine özel deterjanları ve yumuşatıcıları kullandığınızdan emin olun. Elde yıkamaya özel deterjanlar çok fazla köpürdüğünden çamaşır makinesine zarar verebilir.

-Makinenin içindeki lastik parçaları her yıkamadan sonra silin. Küf oluşumunu önlemek için bunu düzenli olarak yapın.

-Yıkanmış çamaşırları makineden hemen çıkarın. Ağır nemli çamaşırların makinenin içinde uzun süre bekletilmesi kazana zarar verebilir.

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Buzdolabı

-Doğru buzdolabı bakımı için ilk adımlarınız, daha evinize bile teslim edilmeden atılmalı. Buzdolabının dik olarak taşınmasını ve 40 dereceden fazla eğilmemesini sağlayın. Aksi takdirde kompresör yağı dışarı sızabilir ve tüm sisteme zarar verebilir.

-Ara sıra buzdolabının arkasında biriken tozları temizlemeyi unutmayın. Söylemeye gerek yok, önce buzdolabının fişini çekmelisiniz.

Bulaşık makinesi

-Bulaşıkları her zaman baş aşağı şekilde yerleştirin.

-Yemek kalıntılarının filtreleri tıkamaması için, makineye koymadan önce büyük kalıntıları temizleyin.

-Tabaklarınızda ve fincanlarınızda bulunabilecek etiketleri, filtreleri tıkayabileceğinden dolayı çıkarın.

-Bulaşıkları makinenin içine yerleştirirken, birbirlerine değmeyecek ve su fıskiyesinin dönüşünü engellemeyecek şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.

-Yalnızca bulaşık makinesi için özel üretilmiş temizleyicileri kullanın.

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Mikrodalga

-Mikrodalganın üzerine hiçbir şey koymamaya çalışın. Ancak bundan kaçınılamıyorsa, nesnelerin cihazın havalandırma ızgaralarını engellemediğinden emin olun.

-Mikrodalgayı asla boşken çalıştırmayın.

-Mikrodalgaya aşırı ağır maddeler koymaktan kaçının. (Cihazın maksimum ağırlık kapasitesi ile ilgili bilgileri kılavuzda bulabilirsiniz)

-Özellikle mikrodalga fırınlar için uygun olmayan kaplar kullanmayın. Bu uyarının dikkate alınmaması yangına neden olabilir.

Blender

-Blenderi aşırı derecede sıcak, yeni pişirilmiş ürünleri karıştırmak için kullanmayın.

-Blenderin motoruna sıvı girmemesini sağlamak en iyisi. Karıştırıcıyı temizlemek için nemli bir bez alın ve onunla silin.

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