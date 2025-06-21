Etkisi inanÄ±lmaz: Sadece 1 su bardaÄŸÄ± inek sÃ¼tÃ¼ riski yÃ¼zde 17 azaltÄ±yor SÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerinin hangisi neye faydalÄ±

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Ä°ngiltere'de bulunan Reading Ãœniversitesi'nde yapÄ±lan ve The Telegraph'Ä±n gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yeni bir Ã§alÄ±ÅŸma, sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri tÃ¼ketmenin kan ÅŸekerini dengelemeyi sadece bitkisel Ã¼rÃ¼nlerle beslenmeye kÄ±yasla kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diyabeti Ã¶nlemeye yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸini ortaya koydu.

AraÅŸtÄ±rma, sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerini tÃ¼keten vejetaryenler ve hiÃ§bir hayvansal gÄ±da tÃ¼ketmeyen veganlar Ã¼zerinde yapÄ±ldÄ±. Kan testlerinde sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri tÃ¼ketenlerin kanlarÄ±ndaki asetil karnitin dÃ¼zeyinin daha yÃ¼ksek olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Asetil karnitin bileÅŸiÄŸi hücrelerin enerji üretmek için yaÄŸÄ± kullanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor ve oksidatif stresi yani kan ÅŸekerinin çok yüksek olduÄŸu durumlarda yaÅŸanan hasarÄ± azaltÄ±yor.

Ancak sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerini tÃ¼ketmenin tek faydasÄ± bu deÄŸil. King's College London'da mikrobiyom araÅŸtÄ±rmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ten diyetisyen Dr. Emily Leeming, "SÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri tÃ¼ketmek, yeterli miktarda kalsiyum almanÄ±n en kolay yollarÄ±ndan biri" dedi.

BÄ°R SU BARDAÄžI SÃœT RÄ°SKÄ° YÃœZDE 17 AZALTIYOR

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Kalsiyum kemik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, kas, sinir ve kalp fonksiyonu iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Son dÃ¶nemde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar, kalsiyumun baÄŸÄ±rsak kanserine karÅŸÄ± da koruyucu olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Bu konuda yapÄ±lan en geniÅŸ kapsamlÄ± araÅŸtÄ±rma, daha fazla sÃ¼t Ã¼rÃ¼nÃ¼ tÃ¼ketenlerde baÄŸÄ±rsak kanseri riskinin daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu ortaya koydu.

Dr. Leeming, "Ekstra 300 miligram kalsiyum (1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼tteki miktar) baÄŸÄ±rsak kanseri riskinin yÃ¼zde 17 azalmasÄ±yla iliÅŸkilendiriliyor" diye konuÅŸtu.

London Food Therapy kliniÄŸinin kurucusu Laura Southern, "SÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri kalsiyumun yanÄ± sÄ±ra yÃ¼ksek miktarda protein ile B12 vitamini, iyot, fosfor, potasyum ve riboflavin gibi Ã¶nemli besin maddelerini iÃ§erir" dedi.

Peki hangi sÃ¼t Ã¼rÃ¼nÃ¼ hangi faydayÄ± taÅŸÄ±yor ve ne kadar tÃ¼ketilmesi gerekiyor?

SÃœT

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde birÃ§ok yetiÅŸkin laktoz intoleransÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. VÃ¼cudun inek sÃ¼tÃ¼nde bulunan ÅŸekeri parÃ§alamaya yetecek kadar laktaz enzimi Ã¼retememesi olarak tanÄ±mlanan laktoz intoleransÄ±nÄ±n insanlarÄ±n yÃ¼zde 15 ila 20'sini etkilediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Ã–te yandan bebeklerde inek sÃ¼tÃ¼ proteinine karÅŸÄ± alerji de oldukÃ§a yaygÄ±n. Her 100 bebekten 7'sini etkileyen bu durum, yetiÅŸkinlik yÄ±llarÄ±nda Ã§oÄŸu zaman ortadan kayboluyor.

DolayÄ±sÄ±yla aslÄ±nda birÃ§ok kiÅŸi iÃ§in bitkisel sÃ¼t alternatifleri bir zorunluluk deÄŸil bir tercih. Ancak bu tercihi yapmak beklenmedik sorunlara da yol aÃ§abiliyor.

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Ã–rneÄŸin sÃ¼t tÃ¼ketimini kesmek, tiroit fonksiyonu iÃ§in kritik Ã¶nemde olan iyot alÄ±mÄ±nda da dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe neden oluyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t, yetiÅŸkinler iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k tavsiye edilen iyot alÄ±m miktarÄ± olan 140 mikrogramÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor.

Southern, "Ä°yot insan beslenmesinde nadir bulunur ancak sÄ±ÄŸÄ±r yemlerine eklenir. DolayÄ±sÄ±yla sÃ¼tte bulunabilir. Tiroit hormonlarÄ±mÄ±z iÃ§in iyota ihtiyacÄ±mÄ±z var. Tiroit bozukluklarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k enerji seviyelerine, metabolizmanÄ±n yavaÅŸlamasÄ±na, doÄŸurganlÄ±k sorunlarÄ±na ve hamilelik dÃ¶neminde fetÃ¼sÃ¼n geliÅŸimiyle ilgili problemlere yol aÃ§abilir" dedi.

YaygÄ±n inancÄ±n aksine sÃ¼t, kilo aldÄ±rma veya kolesterol yÃ¼kseltme gibi etkiler yaratmÄ±yor. Aksine Reading Ãœniversitesi'nde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, sÃ¼t iÃ§enlerin kolesterol seviyelerinin daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ãœstelik bu kiÅŸilerde koroner kalp hastalÄ±ÄŸÄ± riski de yÃ¼zde 14 daha azdÄ±.

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Ã–te yandan az yaÄŸlÄ± ya da yaÄŸsÄ±z sÃ¼t alternatiflerinin de tam yaÄŸlÄ± sÃ¼tten daha saÄŸlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamak gerek. Ã–rneÄŸin geÃ§en yÄ±l ABD'de yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmada, tam yaÄŸlÄ± sÃ¼t iÃ§enlerde kilonun, vÃ¼cut kitle indeksinin ve obezite prevalansÄ±nÄ±n daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu tespit edildi.

Bitkisel sÃ¼t alternatiflerinin bazÄ±larÄ±na kalsiyum, B12 vitamini ve iyot ilavesi yapÄ±lsa da tÃ¼m Ã¼rÃ¼nler iÃ§in aynÄ± ÅŸeyi sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ãœstelik bazÄ± Ã¼rÃ¼nlere kalsiyum eklense bile emilimi doÄŸal kalsiyum kadar yÃ¼ksek olmayabiliyor. Ä°nek sÃ¼tÃ¼ndeki kalsiyumun vÃ¼cutta daha kolay emildiÄŸini ifade eden Southern, inek sÃ¼tÃ¼nÃ¼ "iÅŸlenmemiÅŸ besin maddelerinden oluÅŸan bir paket" olarak nitelendirdi.

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PEYNÄ°R

Peynir uzun yÄ±llardÄ±r iÃ§erdiÄŸi doymuÅŸ yaÄŸlar ve tuz nedeniyle kÃ¶tÃ¼leniyor ancak gÃ¼ncel araÅŸtÄ±rmalar, peynirin faydalarÄ±nÄ±n daha Ã¶nce dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lenden Ã§ok daha fazla olduÄŸunu ortaya koydu.

2023 yÄ±lÄ±nda Ã‡in'de ve Harvard Ãœniversitesi'nde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi bir Ã§alÄ±ÅŸmada, gÃ¼nde 40 gram civarÄ±nda peynir yemenin kalp hastalÄ±ÄŸÄ±, inme ve demans riskinin azalmasÄ±yla iliÅŸkili olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Southern, "Peynirin kardiyovaskÃ¼ler faydalarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± fermentasyon sÃ¼reci olabilir" dedi ve "FaydalÄ± mikroplar peynirdeki sÃ¼t ÅŸekerini ve proteinleri parÃ§alÄ±yor. Bu maddeler vÃ¼cutta inflamasyona yol aÃ§abiliyor. Fermentasyon sonrasÄ± geriye saÄŸlÄ±ÄŸÄ± destekleyen bileÅŸenler kalÄ±yor" diye devam etti.

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Parmesan ve Ã§edar gibi peynirlerde bulunan bakteriler, sÃ¼t proteinlerini parÃ§alayarak tansiyon ilaÃ§larÄ±nda bulunan ve ACE (anjiyotensin dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼cÃ¼ enzim) inhibitÃ¶rÃ¼ olarak maddelerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu durum hipertansiyonu Ã¶nlemede etkili olabilir.

Fermentasyon sÃ¼recinde ayrÄ±ca damarlardaki ve kalp kapakÃ§Ä±klarÄ±ndaki kalsiyum birikimini yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bilinen K vitamini de Ã¼retiliyor. Ã–zellikle camembert ve edam peynirleri K vitamini aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin kaynaklar.

2023 yÄ±lÄ±nda Japonya'da ileri yaÅŸtaki yetiÅŸkinler Ã¼zerinde yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸmada, peynir yemek biliÅŸsel fonksiyonun iyileÅŸmesi ve daha dÃ¼ÅŸÃ¼k demans oranlarÄ±yla iliÅŸkilendirildi. Peynir yiyen katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n vÃ¼cut kitle indeksleri ve tansiyonlarÄ± az da olsa daha dÃ¼ÅŸÃ¼k, yÃ¼rÃ¼me hÄ±zlarÄ± ise daha yÃ¼ksekti.

Ã–zellikle sert peynirler, kalsiyum zengini. ParmesanÄ±n 30 gramlÄ±k bir porsiyonunda, gÃ¼nlÃ¼k tavsiye edilen miktarÄ±n yÃ¼zde 19'u bulunuyor. (SaÄŸlÄ±k otoriteleri gÃ¼nde 30 gramdan fazla peynir tÃ¼ketilmemesi gerektiÄŸi konusunda uyarÄ±yor.)

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Southern, "Ä°Ã§erdiÄŸi yaÄŸ nedeniyle Ã§ok fazla peynir yenmesini istemiyoruz ancak ben danÄ±ÅŸanlarÄ±ma 2 parmak bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde sert peyniri ufalayÄ±p salatalarÄ±na serpmelerini tavsiye ediyorum. Bu sayede peynirin faydalarÄ±nÄ± alÄ±yor, yediklerinizin lezzetini, protein miktarÄ±nÄ± ve doyuruculuÄŸunu artÄ±rÄ±yorsunuz" dedi.

Ã–te yandan vegan peynir alternatifleri konusunda uyarÄ±da bulunan Southern, "Bu Ã¼rÃ¼nler Ã§oÄŸunlukla tuz ve yaÄŸdan oluÅŸuyor ve aÅŸÄ±rÄ± iÅŸlenmiÅŸ oluyor. BirÃ§ok vegan peynir Ã§eÅŸidi saÄŸlÄ±ÄŸa fayda saÄŸlamÄ±yor. Peynirlerin muadillerini Ã¼retmek Ã§ok ama Ã§ok zor" diye konuÅŸtu.

YOÄžURT

"CanlÄ±" yoÄŸurttaki iyi bakterilerin baÄŸÄ±rsak mikrobiyomuna faydalarÄ± gayet iyi biliniyor. Tam da bu nedenle gÃ¼nde 1 porsiyon yoÄŸurt en saÄŸlÄ±klÄ± sÃ¼t Ã¼rÃ¼nÃ¼ tercihlerinden biri.

Southern, "Ben danÄ±ÅŸanlarÄ±ma genelde gÃ¼ne 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mayalanmÄ±ÅŸ yoÄŸurtla baÅŸlamalarÄ±nÄ± tavsiye ediyorum. YoÄŸurda tohum da eklediÄŸinizde, bol miktarda protein iÃ§eren ve kan ÅŸekerini Ã¶ÄŸlene kadar sabit tutmaya yarayan Ã§ok tatmin edici bir kahvaltÄ± elde ediyorsunuz" dedi.

BirÃ§ok bÃ¼yÃ¼k araÅŸtÄ±rma, yoÄŸurdun diÄŸer faydalarÄ±nÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Son olarak Gut Microbes dergisinde yayÄ±mlanan bir Ã§alÄ±ÅŸmada, haftada en az 2 porsiyon yoÄŸurt yemenin uzun vadede bir tÃ¼r baÄŸÄ±rsak kanseri oranÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼yle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

5.000 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka araÅŸtÄ±rmada, gÃ¼nde 40 gram yoÄŸurt yemenin karaciÄŸer kanseri riskini yÃ¼zde 5,4 oranÄ±nda azalttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Cambridge Ãœniversitesi TÄ±p AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Konseyi'nin epidemiyoloji birimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada, dÃ¼zenli olarak tatlandÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ doÄŸal yoÄŸurt yiyenlerin tip 2 diyabete yakalanma riskinin, hiÃ§ yemeyenlere kÄ±yasla yÃ¼zde 28 daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

2023'te The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayÄ±mlanan bir meta analizde de 900.000'den fazla katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n verileri incelendi. SonuÃ§ta yoÄŸurt tÃ¼ketiminin artmasÄ±yla herhangi bir sebepten Ã¶zellikle de kardiyovaskÃ¼ler hastalÄ±klardan Ã¶lme riskinin ciddi oranda arttÄ±ÄŸÄ± bulundu.

Genel olarak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, bitkisel yoÄŸurt alternatiflerinin iÃ§erdiÄŸi kalsiyum, protein ve potasyum miktarÄ± Ã§ok daha sÄ±nÄ±rlÄ± oluyor. Ancak ÅŸimdilerde bazÄ± Ã¼reticiler, baÄŸÄ±rsak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla bitkisel yoÄŸurtlarÄ± probiyotikle zenginleÅŸtirmeye baÅŸladÄ±.

TEREYAÄžI

Southern, lezzet deposu tereyaÄŸÄ±nÄ±n doymuÅŸ yaÄŸlar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok zengin olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek kararÄ±nda tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

600.000'den fala kiÅŸinin verilerini iÃ§eren bir analizde, makul miktarda tereyaÄŸÄ± tÃ¼ketiminin yÃ¼ksek kalp krizi riskiyle iliÅŸkili olmadÄ±ÄŸÄ± hatta tip 2 diyabete karÅŸÄ± az da olsa koruma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ancak diÄŸer sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerine kÄ±yasla tereyaÄŸÄ±nÄ±n faydalarÄ± oldukÃ§a sÄ±nÄ±rlÄ±. Dr. Leeming, "Yeni araÅŸtÄ±rmalar saÄŸlÄ±ÄŸÄ± etkileyen ÅŸeyin sadece besin maddeleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu maddelerin o gÄ±danÄ±n iÃ§inde nasÄ±l paketlendiÄŸine de bakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini gÃ¶steriyor. Buna besin matrisi deniyor" diye konuÅŸtu.

Peynir ve tereyaÄŸÄ± iÃ§indeki besin maddelerini kÄ±yaslayan bir araÅŸtÄ±rmaya dikkat Ã§eken Dr. Leeming, "Peynirin kÃ¶tÃ¼ yani LDL kolesterol seviyelerini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ancak tereyaÄŸÄ±nÄ±n aynÄ± etkiyi yapmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu da besin matrisinin vÃ¼cudumuzun verdiÄŸi tepkide rol oynadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor" ifadelerini kullandÄ±.

Bu yÄ±l baÅŸlarÄ±nda yayÄ±mlanan ve 200.000'den fazla kiÅŸinin 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼re boyunca takip edildiÄŸi bir baÅŸka araÅŸtÄ±rmada, zeytinyaÄŸÄ±, kolza yaÄŸÄ±, soya yaÄŸÄ± gibi bitkisel yaÄŸlarÄ± daha fazla tÃ¼ketenlerin Ã¶lÃ¼m riskinin, dÃ¼zenli olarak tereyaÄŸÄ± yiyenlere kÄ±yasla yÃ¼zde 17 daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu tespit edildi.

Southern, "TereyaÄŸÄ±ndan korkmamÄ±za gerek yok. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã¼retilen bitkisel katÄ± yaÄŸlar saÄŸlÄ±ksÄ±z trans yaÄŸlardan bÃ¼yÃ¼k oranda arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da ben kÄ±zarmÄ±ÅŸ ekmeÄŸin Ã¼zerine sÃ¼rmek ya da hamur iÅŸlerinde kullanmak iÃ§in tereyaÄŸÄ±nÄ± tercih ederim. Ama tencere yemeklerinde yÃ¼ksek kaliteli bir sÄ±vÄ± yaÄŸ kullanmak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in daha iyi" dedi.