Etkili ve kalıcı yumuşatıcı kokusu için tüyolar

Çamaşırlarının uzun süre mis gibi kokmasını kim istemez ki? Çamaşır yıkama deneyiminizi kolaylaştıran Yumoş Extra Yumuşatıcı ile etkili ve kalıcı yumuşatıcı kokusu için tüyolarımıza göz atın, siz de maksimum verim alın.

Çamaşır makinenizin yumuşatıcı gözüne yarım kapak Yumoş Extra Yumuşatıcı ekleyin.

Yumoş Extra, yoğun kıvamlı konsantre çamaşır yumuşatıcısı yarım kapakta etkili ve kalıcı yumuşatıcı kokusu sağlar. Yumoş Extra Yumuşatıcı’yı daha çok yıkamada kullanabilir bu sayede bütçenize de katkıda bulunabilirsiniz.

Makinenizin çamaşır kapasitesini göz önünde bulundurun.

Çamaşırlarınızı makinenizin kapasitesine uygun olacak şekilde yerleştirin. Makinenin kapasitesinden fazla çamaşır kullanmak yeterince temiz olmasının önüne geçerken istediğiniz koku verimini de alamamanıza neden olur.

Önerilen programa göre yıkayın.

Kıyafetlerinize zarar gelmemesi için üzerinde yazan yıkama etiketinde önerilen programda yıkayın. Bu sayede kıyafetleriniz daha uzun süre ilk günkü gibi kalabilir.

Kıyafetlerinizi yumuşatıcıda bekletin.

Makineniz sıkma durumuna gelmeden önce makinenizi durdurun ve çamaşırlarınızın yumuşatıcıda beklemesine izin verin. Bu yöntem ile çamaşırlarınızın içine işleyen yumuşatıcı kokusu daha kalıcı olacak.

Çamaşır kuruttuğunuz yeri doğru seçin.

Çamaşırlarınızı rüzgarsız, güneş gören bir alanda kurutmaya özen gösterin. Yıkanan kıyafetleri aralıklarla asın.

Dolaplarınızın içine yerleştirdiğiniz kokularla kalıcı etki sağlayın.

Yumoş Ekstra’yı bir pamuğa batırarak dolaplarınızın içine yerleştirin. Ancak unutmayın, dolabınızdaki çamaşırlara direkt olarak temas etmemesi gerekiyor.

Siz de bu tüyoları uygulayarak uzun süre mis gibi kokan çamaşırlara sahip olabilirsiniz. Uzman temizlik tüyoları ve yaratıcı dekorasyon fikirleri Temiz Sözlük’te!







Etkili ve Kalıcı Yumuşatıcı Kokusu İçin Tüyolar | TemizSözlük (temizsozluk.com.tr)





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