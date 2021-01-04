Etkileri yapılan çalışmalarla kanıtlandı… İğde, binlerce yıldır şifa kaynağı

Ülkemizde de severek tüketilen iğde birçok şeye faydalı... Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Adanç, Omega 7 deposu iğdenin faydalarından bahsetti.

Latince ismi ‘elaeagnus angustifolia’ olan iğde, genellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesinde yetişmektedir. Türkiye’de en çok tüketilen çeşidi ise kuş iğdesi adı verilen türüdür.

Bağışıklığı güçlendirir

Yabani iğdenin olgun meyve ve çekirdekleri; flavonoidler, likopen, karotenoidler, fitosteroller ve A, B1, B12, C, E, K, P vitaminlerinden zengindir. Yani kısaca iyi bir antioksidandır ve bu özelliği sayesinde kardiyovasküler sistemi ve bağışıklığı güçlendirir. Yaşlanmaya, iltihaba, mide bağırsak ülserlerine, kansere ve radyasyonun etkilerine karşı koruyucudur.

Omega 7 deposu

İğdenin diğer bir önemli özelliği omega 7 yani palmitoleik asit kaynağı olmasıdır. Çok sık duymadığımız omega 7, Tibetliler ve Moğollar tarafından geleneksel ilaç olarak kullanılan bir besin öğesidir. Özellikle akciğerler, mide, dalak, kan dolaşımı üzerine farmakolojik etkilerinin olduğu yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. İlk kez 1977 yılında, Çin Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak kaynaklara geçmiştir.

Yanık ve iyileşmeyen yaraların tedavisinde etkili

Omega 7 ayrıca derinin doğal bir bileşenidir, bu yüzden cildi nemlendirici ve onarıcı etkisiyle bilinmektedir. Bu özelliği ile yanık ve iyileşmeyen yaraların tedavisinde ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Vajinal kuruluk ve göz kuruluğu gibi hastalıkların tedavisinde de etkilidir. Son yapılan çalışmalarda, Omega 7’nin saç ve tırnak üzerindeki olumlu etkileri de saptanmıştır.

Metabolizmayı hızlandırır

Omega 7 yağ asidinin diğer bir özelliği ise insülin seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olarak yağ metabolizmasını düzenlemesi ve dolayısıyla kilo kontrolüne yardımcı olmasıdır. Bu mucizevi madde aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak vücudun insülin hassasiyetini artırır. Böylece vücut glikozu yağ olarak depolamak yerine enerjiye dönüştürür ve kilo kontrolü kolaylaşır.

Bağırsakları düzene sokar

İğdenin diğer önemli özelliği bağırsak düzenini sağlamasıdır. Özellikle ishal tedavisinde iğde sık kullanılan besinlerden birisidir.

İğde meyveleri balla macun yapılıp tüketildiğinde sporcuların performansında artış sağlar. İdrar tutamama problemi yaşayanlar için tedavi amaçlı kullanılır. Mide bulantısı ve kusmanın tedavisinde etkilidir.

Nasıl tüketilmeli?

Diyetisyen Tuğba Yaprak, “İğde nasıl tüketilmeli?” sorusuna şu cevabı verdi:

-İğdeyi direkt meyve olarak tüketebileceğiniz gibi, iğde yapraklarından çay yaparak da yararlanabilirsiniz.

-İğdenin bir başka kullanım şekilleri ise reçel ve komposto türleridir. Güçlü aroması sayesinde komposto yapılabilen iğde, çeşitli yerlerde un haline çevrilip kullanılmaktadır. Kür olarak da yapılan bu meyve, böbrek taşı sorunu gibi problemler için uygulanmaktadır.