Eti haşlayarak pişirin, yanında bol salata yiyin

Bayram süresince kontrolsüz şekilde yemek yeme eğilimi gösteren kişilerin sağlığını riske attığının altını çizen Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir, et tüketimi ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.



Etler haşlayarak pişirilmeli

Kurban etlerinin tüketimi kadar pişirme yöntemi de oldukça önem taşıyor. Pişirme yöntemi olarak mümkünse haşlama, buğulama ve fırınlama tercih edilmeli, kızartma ile kavurmadan kaçınılması gerekli. Kavurma için “Bayram sabahlarının olmazsa olmazı” diyorsanız, pişirirken içine ekstra yağ koymaktan kaçının. Bunun yanında yemeğe hayvanın içyağları ve kuyruk yağı ilave edilmeden sadece kendi yağıyla kısık ateşte pişirin. Tüm et çeşitlerini sadece kendi yağlarıyla içine ekstra tereyağı, margarin veya herhangi bir sıvıyağ eklenmeden pişirin.

Et ile bol salata yenmeli

Kırmızı et yüksek hayvansal protein ile beraber; demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile vitamin A, B1, B6, B12 içeriyor. Ancak kırmızı etin C ve E vitaminlerinden yoksun olup, bu eksikliği tamamlamak amaçlı sebze ve salata tüketimine de sağlıklı beslenme adına özen gösterilmesi gerekiyor. Doymuş yağ içeriğinden dolayı özellikle şişmanlık, kalp-damar, hipertansiyon, böbrek ve diyabet sorunu olanlar ile mide rahatsızlığı yaşayan kişilerin kurban eti tüketimine dikkat etmesi önem taşıyor.

24 saat sonra tüketilmeli

Kurban eti sindirimi zor olan bir besin. Dinlendirilmeden yenilen etlerdeki sertlik hem sindirimde hem de pişirmede zorluk yaratabiliyor. Sindirimde zorluk yaşamamak için şişkinlik, hazımsızlık gibi mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişilerin kurban etlerini kesildikten 24 saat sonra tüketmelerini öneriyoruz.

Öğle öğünü tercih edilmeli

Kurban bayramı ile birlikte sakatat tüketimi de artıyor. Kolesterol ve kalp-damar rahatsızlığı yaşayan kişilerin sakatat tüketmemesi gerekiyor. Et tüketimini öğle öğününde yaptıktan sonra akşam için zeytinyağlı sebze veya kurubaklagil yemekleri tercih edilmeli, mümkünse yanında da yoğurt ve yeşil salata eksik edilmemelidir.



Çözülen et tekrar dondurulmamalı

Kurban etlerinin muhafaza edilmesi ve doğru saklama şekli sağlık açısından oldukça önemli. Kurban etlerinin tek seferde pişirmelik miktarlara bölünüp küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetleri ya da yağlı kağıtlar ile buzluklarda veya derin dondurucularda saklanması gerekiyor. Pişirmek için buzluktan çıkarılan etlerin buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmesi, çözdürülen etin hemen pişirilmesi ve tekrar dondurulmaması önem taşıyor.