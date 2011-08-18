Eşyalarınız Artık Kaybolmayacak!

Anneler ve okul yönetimleri, öğrencilerin eşyalarının karışmasından ve kaybolmasından şikayetçi. İsim etiketleri ile artık buna bir çözüm bulmak mümkün!

Giysi etiketleri 1-2 dakika gibi kısa bir süre içerisinde ütülenerek giysilere uygulanır. Ayrıca kitap, defter, kalem gibi tüm okul eşyaları için renkli etiketler satın alabilirsiniz. Matara ve bardak gibi eşyalar için hazırlanan etiketleri, suda ve bulaşık makinesinde dahi çıkmıyor. Ayakkabılar bile düşünülmüş ve ayakkabılarının içine yapıştırabileceğiniz kullanışlı etiketler mevcut. Artık okul çağı çocuklarının bu etiketler sayesinde eşyaları karışmayacak, kendileri de sorumluluk duygularını geliştirebilecekler.

isimetiketleri.com sitesinde sadece çocuklar düşünülmedi! Düzen gerektiren ev ve ofis gibi mekanlar için de kablo, dosya, kutu, reçel, bardak vb. eşyalarınız için sadece size özel etiketler tasarlayabilirsiniz.

Ürünleri yakından görmek isteyen veya siparişlerini elden teslim almak isteyen müşteriler, Kidomino Shop Erenköy mağazasına gidebilirler.

Adres: Kantarcı Rıza Sok. Kent Apt.

No:10 D:2 Erenköy / İstanbul

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