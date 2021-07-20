Eslina isminin anlamı nedir? Eslina ne demek? Eslina adının özellikleri, analizi ve kökeni
Son yıllarda popüler olmaya başlayan Eslina ismi, Latince kökenlidir. Antik Roma döneminden bu yana kullanılan bu ismin sözlük anlamı Allah korkusu ile yaşayan kimsedir. Bu isim, eski çağlarda vaktinin çoğunu ibadet ve zikir ile geçiren dindar kişiler için kullanılırdı. Eslina isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaklaşık 700 kişi Eslina ismini taşıyor. Bu isim İtalya, Portekiz, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde oldukça popülerdir.
Eslina İsminin Anlamı Nedir? Eslina Ne Demek?
Eslina isminin iki farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Küçük büyük tüm günahlardan sakınan, takva ehli kul.
İkinci Anlamı: Dünya nimetlerine sırt çeviren, münzevi bir yaşam süren.
Eslina İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 6
Uğurlu sayısı: 1
Renk sembolü: Siyah
Eş anlamlısı: 1) Zahit 2) Mutekit 3) Mümin
Eslina İsminin Analizi
Harf analizine göre Eslina isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Son lokmasını bile başkalarıyla paylaşacak kadar yardımseverdir.
2- Manevi zenginliğe önem verir.
3- Sezgileri oldukça kuvvetlidir.
Eslina Adının Kökeni
10 asrı aşkın bir süredir kullanılmakta olan Eslina ismi dilimize Latinceden geçmiştir.
Eslina İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Elvira
2- Esma
3- Maya
4- Lorena
5- Samira
Eslina İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Eslina ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir. Bu ismin çocuklara konması dinen caizdir.