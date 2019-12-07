Eslem isminin anlamı nedir? Eslem ne demek

Eslem isminin anlamı, Allah'a teslim olan kişi, günahsız ve de çok değerli kimsedir. Çoğu Arapça kökenli isimlerin TDK'da yer almasına karşın, Eslem ismi TDK'da geçmemektedir.



Eslem ismini alan(kız, erkek) kişilere; sağlam, dayanıklı ve selametli olan kimse de denmektedir.



Eslem İsminin Özellikleri



Hayırlı işler yapan kimseler olarak bilinir. Bulunduğu her topluma selameti getiren, insanları toplayan, birlik ve beraberliği getiren kimsedir. İnançlı kimselerdir. Doğru ve dürüstten yana olmak için çabalar. Öte yandan teslimiyeti kabul eden, yaratıcıya sığınan kimse demektir.



Eslem İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Eslem ismi Kur'an-ı Kerim'in 3 Suresinde(Bakara, Saffat, Nisa) geçmektedir.



Bakara Suresi(131.Ayet): ''İz kale lehu rabbuhu eslim kale eslemtu li rabbil alemin.''



Saffat Suresi(103.Ayet): ''Fe lemma eslema ve tellehu lil cebin.''



Nisa Suresi(125.Ayet): ''Ve men ahsenu dinen mimmen esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun vettebea millete ibrahime hanifa.'