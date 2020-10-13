Eski mobilyalarınıza nasıl yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz?

Evdeki eşyalarınızı değiştirmek yerine bütçenize uygun olarak ve zevkinize göre yenileyebilirsiniz. Sadece birkaç malzeme ve ufak dokunuşlarla büyük fark yaratabilirsiniz. İşte eskiyen eşyalarınızı yenilemenin yolları...

- İlk olarak ihtiyaç listesini belirleyin. Örneğin ahşap bir eşyanızı yenilemek isterseniz bir zımparaya ve boyaya gerek duyulabilir. Ayrıca eğer eski eşyanız iyi durumdaysa zımparalama işi daha kolay olacaktır. Ancak eski boyayı çıkarmanız gerekirse de biraz uğraştırıcı olabilir. Bu nedenle doğru ürünleri tercih etmeye dikkat edin.

- Sandalye veya koltuklarınızın kumaşını da bütçenize uygun bir şekilde yenileyebilirsiniz. Kumaşı eskiyen koltuklarınızı kaplatarak yeni bir görünüm elde edebilirsiniz.

- Ahşap boyalar, parçalarınıza renk katmak için oldukça idealdir ve dilediğiniz rengi veya tonu da seçebilirsiniz. Üstelik bazı boyalar, alta astar uygulaması gerektirmediği için uygulaması da oldukça kolaydır ve doğrudan yüzeyi boyayabilirsiniz.

- Farklı bir dekoratif dokunuş yapmak isterseniz de çeşitli desenler veya motifler de tercih edebilirsiniz.

- Boyama işlemi sona erdiğinde de görünümü tamamlamalısınız. Bunun için de farklı seçenekler mevcut. Örneğin dekupaj kağıtları... Bu özel kağıtları uygularken hem keyif alabilir hem de modern tasarımlar elde edebilirsiniz. Dekupaj kağıtları uygulamadan önce dikkat edilmesi gereken birkaç nokta mevcut. İlk olarak kağıt boyutunu, kullanılacağı bölüme uygun ayarlayın. Daha sonra dekupaj tutkalını kağıdın arkasına hızlı bir şekilde sürün ve eşyanızın üzerine yapıştırın. Bu işlemi yaparken hizalamaya da dikkat edin.