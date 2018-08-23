Eski kotları nasıl değerlendirebiliriz?

ESKİ KOTLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Eskiyen kot pantolonların herkes tarafından bilinen değerlendirme şekli pantolon paçalarını keserek bunu şort haline getirmektir. Özellikle son dönemde yırtık ya da eski görünümlü şortların trend olması, eskimiş kot pantolonların daha kolay değerlendirilmesini sağlar. Bu sayede paça kısmının makineden geçirilmesine de gerek kalmaz. Kesildikten hemen sonra giyilebilir.

Kot pantolon ya da şortlardan çantalar yapmak mümkündür. Bunun için küçük bir dikiş makinesi ve biraz yaratıcılık yeterlidir. Kot çantalar yaz aylarında hem kullanışlı hem de şık durur. Hafif olması dolayısıyla taşınma kolaylığı da sunar. Dikiş makinesi kullanılmadan el dikişi yapılırsa ortaya profesyonel bir çalışma çıkmayabilir. Bu nedenle dikişler makineyle yapılmalıdır.

Biraz moda ve ev dekorasyon dergileri karıştırılarak oldukça orijinal fikirlerle eski kotlar değerlendirilebilir. Örneğin; geniş paçalı kot pantolonlardan kırlentler yapılabilir. Kot kumaşından olacağı için oturma odaları için ideal kullanım sunan bu kırlentler hemen her renk koltukla uyum sağlayacaktır. İsteğe bağlı olarak kırlentlerin üzeri renkli düğmelerle süslenebileceği gibi keçeden minik çiçeklerle, kot rengindeki zımbalarla ya da su taşı kenarlıklarla da süslenebilir. Buna karar vermek için odadaki hakim dekorasyon tarzına bakmak gerekir.

Ev dekorasyonunda kullanılacak başka bir ürün de minik ve kullanışlı bir puftur. Bu pufu yapmak için birden fazla renkte kot kumaşı kullanılabilir. Hatta bu tarzda bir puf daha da başarılı olacaktır. Dikiş aşaması tamamlandıktan sonra pufun içi dolgu malzemesiyle doldurulmalıdır.

Çocukları sevindirmek isteyenler için eski kotlardan oyuncak bebeklere kıyafet dikilebilir. Bu sayede aynı zamanda çocuklarla etkinlik yapılarak kaliteli vakit geçirme fırsatı da bulunur. Renkli ipliklerle bu iş kolayca tamamlanabilir. Dikiş makinesi olmadan da elde dikilebilir.