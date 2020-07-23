Eski kavanozlarınıza yepyeni bir görünüm kazandırmaya ne dersiniz?

Eski veya kullanılmayan cam kavanozlarla yapabileceğiniz seçenekleri sizin için sıraladık... Şahane dekoratif tasarımlarla evinize farklı bir renk gelecek.

Kalemlik olarak...



İlk olarak eski kavanozunuzu pratik bir şekilde kalemlik haline getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken; istediğiniz veya sevdiğiniz bir renge boyamak. Böylece bambaşka bir görünüm elde edebilirsiniz.

Yeni bir saksıya ihtiyaç varsa...



Çiceğinize bir saksı arıyorsanız, çözümü elinizin altında. Büyük boy kavanozlarınız saksı işlevi görebilir. Eğer isterseniz renkli dekoratif taşlardan da faydalanarak güzel bir saksı elde edebilirsiniz.

Mumluk haline de getirilebilir



Diğer bir seçenek de mumluk olarak değerlendirmek. Kavanozun dış yüzeyini dilediğiniz bir renge boyayın ve içine mumu yerleştirin. Dilerseniz boyamadan da kullanabilirsiniz.

Vazo için de uygun



Yine büyük boy bir kavanozu boyayıp vazo haline getirebilirsiniz. Ayrıca dış yüzeyini de hasır iple kaplayarak şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Buna dikkat edin



Kavanozunuzu değerlendirmeden önce boyamak isterseniz suya dayanıklı boya kullanmalısınız. Süslemek için boncuk gibi malzemeler de tercih edebilirsiniz.