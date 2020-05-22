Esila isminin anlamı nedir? Esila ne demek?

Esila isminin anlamı, ikindiden akşam üzerine doğru geçilen vakittir. Bu zaman, gün batımına yaklaşan ve insanların yaşamaktan keyif aldığı bir vakittir.

Esila ne demek?

Esila, Arapça kökenli bir isimdir. Anlam olarak zamanı ifade eder. Arapça'da ikindi sonrası ve akşam üzeri anlamlarına gelmektedir.

Esila İsminin Özellikleri

Esila ismi, güzelliği ve letafeti temsil etmektedir. Bu isme sahip olan kimseler ağırbaşlı, iyi huyludur. Toplum içerisinde kabul görmek, sevilmek ve sayılmak Esila anlamının içerdiği kavramlardır. Esila, anlam itibariyle sanatsal yeteneklere işaret eder. Sezgileri yüksek, kontrol gücüne sahip kimseleri ifade eden bir isimdir.

Esila İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Esila ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. İnsan Suresinin 25. ayetinde yer almaktadır. Bu ayet, "Rabbini sabah akşam an" ifadesinde zamanı belirtmek için seçilmiştir. Ayette akşama doğru yaklaşan vakit, esila sözcüğü ile anlatılmıştır.