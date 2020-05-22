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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:31 | Son Güncelleme:

Erva isminin anlamı ne? Erva ne demek?

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Erva isminin anlamı ne? Erva ne demek?
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Son dönemde popüler olan kız isimleri arasında ilk sıralarda ‘Erva’ yer alıyor. Erva isminin ne anlama geldiği, özellikle yeni doğacak bebeklerine isim arayan anne ve baba adayları tarafından araştırılıyor. Peki, Erva isminin anlamı ne? Erva ne demek?

Erva ismi, anlam olarak letafet ve güzellik anlamlarında kullanılmaktadır. Bu isim, çok genç ve güzel insanlar anlamına da gelmektedir. Aynı zamanda yiğitlik ve cesaret olarak da kullanılır. Eski şiirlerde susuz kalan kimselere su veren güzel kız anlamında kullanılmıştır.

Erva İsminin Özellikleri

Bu isme sahip kimselerde yumuşak başlılık esastır. İyi huylu ve iyi ahlaklı kimseleri temsil etmektedir. Erva ismi metaneti, azmi ve başarıyı ifade eder. Bu ismi taşıyan kimselerde kararlılık ve her koşulda amacına ulaşmak gibi özellikler mevcuttur. Erva ismini taşıyan kimseler naif, zarif ve toplumda sevilen kimselerdir.

Erva İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Erva ismi Arapça kökenlidir. Arap toplumunda kız çocuklarına verilen bir isimdir. Ancak buna rağmen Kur'an'da kullanılmamıştır.

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