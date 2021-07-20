Erol isminin anlamı nedir? Erol ne demek? Erol adının özellikleri, analizi ve kökeni

Erol, ülkemizde erkek çocuklarına verilen en popüler isimlerden biridir. Türkiye'de yaklaşık 100 bin kişi bu ismi taşıyor.

Erol İsminin Anlamı Nedir? Erol Ne Demek?

Erol isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Mert, yiğit, gözü pek

İkinci Anlamı: Dürüst, ne olursa olsun sözünün arkasında duran

Üçüncü Anlamı: Sezgileri kuvvetli, yakın ya da uzak gelecekteki hadiseleri henüz gerçekleşmeden önce sezen.

Erol İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 4

Uğurlu sayısı: 4

Sembol rengi: Yeşil

Erol İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Erol isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Sözüne sadık.

2- Belirsizlikten değil kesinlikten hoşlanan

3- Lider ruhlu

Erol Adının Kökeni

Eski Türkçe bir isim olan Erol ismi ilk kez Anadolu Selçuklu Döneminde kullanılmıştır.

Erol İsminin Yanına Yakışan İsimler

Erol gibi ''ol'' ile biten birçok isim günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu isimler Erol ile hem uyumlu hem de kafiyeli olduğu için tercih edilebilir.

1- Varol

2- Şenol

3- Birol

Erol İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Öz Türkçe bir isim olan Erol, Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.