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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 20.07.2021 - 05:38 | Son Güncelleme:

Erol isminin anlamı nedir? Erol ne demek? Erol adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Erol isminin anlamı nedir? Erol ne demek? Erol adının özellikleri, analizi ve kökeni

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde erkek çocuklarına verilen birçok isimde ''ol'' kelimesi yer alır. Doğan çocuğun nasıl bir fert olması isteniyorsa o isimde geçer. Erol ismi de ''er'' ve ''ol'' kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Er kelimesi yiğit, sözünden dönmeyen ve dürüst anlamına gelir. Erol ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Erol, ülkemizde erkek çocuklarına verilen en popüler isimlerden biridir. Türkiye'de yaklaşık 100 bin kişi bu ismi taşıyor.

 Erol İsminin Anlamı Nedir? Erol Ne Demek?

 Erol isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Mert, yiğit, gözü pek

 İkinci Anlamı: Dürüst, ne olursa olsun sözünün arkasında duran

 Üçüncü Anlamı: Sezgileri kuvvetli, yakın ya da uzak gelecekteki hadiseleri henüz gerçekleşmeden önce sezen.

 Erol İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 4

 Uğurlu sayısı: 4

 Sembol rengi: Yeşil

 Erol İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Erol isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sözüne sadık.

 2- Belirsizlikten değil kesinlikten hoşlanan

 3- Lider ruhlu

 Erol Adının Kökeni

 Eski Türkçe bir isim olan Erol ismi ilk kez Anadolu Selçuklu Döneminde kullanılmıştır.

 Erol İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Erol gibi ''ol'' ile biten birçok isim günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu isimler Erol ile hem uyumlu hem de kafiyeli olduğu için tercih edilebilir.

 1- Varol

 2- Şenol

 3- Birol

 Erol İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Öz Türkçe bir isim olan Erol, Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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