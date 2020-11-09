Erken tanı için oldukça önemli! Bu belirtiler varsa...

Hastaların endoskopi ya da kolonoskopiyle ilgili söylentiler nedeniyle korku duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Meltem Ergün, "Hastalar işlemin genellikle ağrılı olacağını ya da işlem sırasında rahatsız olacaklarını düşünüyorlar. Aslında bu doğru değil. Bu endişeler eskiden yaşanmış ve söylentilere neden olmuş kötü tecrübelerden kaynaklanıyor. Endoskopi ve kolonoskopi geçmişteki gibi yapılmıyor. Artık hastalar hafif derecede uyutularak işlem yapılıyor. Dolayısıyla hasta işlem boyunca bir şey hissetmiyor. 'Haydi şimdi uyuyoruz' diyoruz ve hastamız o an uykuya dalıyor. ‘İşlemimiz bitti' dediğimizde ise hastamız 'Yaptınız mı? Ne zaman oldu?' diye soruyor. Hem endoskopi hem kolonoskopi işlemlerinde orta düzey anestezi kullanılıyor. Hasta işlemle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor, ağrısı olmuyor. Hatta ağızdan endoskop ile ilk giriş anımızı dahi hatırlamıyor" dedi.

Obez ya da yaşlı hastalara da endoskopi yapılabiliyor

Gerekli tedbirler alınarak yaşlı hastalara ve obez hastalara da endoskopinin yapılabildiğini ancak ek hastalıklarının iyi irdelenmesi gerektiğini belirten Ergün, "Yaşlı ya da obez hastalara endoskopi yapılamadığı bilgisi doğru değil. Bu hastaları öncesinde dikkatli bir şekilde değerlendiriyoruz. Hastanın önceden bir KOAH rahatsızlığı varsa, kardiyovasküler problemi varsa, geçirilmiş ciddi bir operasyonu varsa o zaman ilgili branştan da görüş alıyoruz. 180 kiloluk hastaya dahi güvenli bir şekilde endoskopi yapılabiliyor" diye konuştu.

Hem tanı hem tedavi için kullanılabiliyor

Endoskopi ve kolonoskopi işlemlerinin tedavi amaçlı olarak da kullanıldığını söyleyen Meltem Ergün, "Kolonoskopi yaptığımız hastada polip olarak adlandırılan oluşumlar saptarsak işlem sırasında bunları alarak, tedavisini de yapıyoruz. Yine endoskopi işlemi sırasında hastada bir kanama odağı tespit edersek enjeksiyonla ya da ilgili odağı yakarak kanamayı durduruyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu belirtilere dikkat edilmesi gerekiyor

Alarm belirtileri olan hastaların mutlaka endoskopik işleme girmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ergün bu belirtileri şöyle sıraladı:

- Sebebi bilinmeyen kilo kaybı,

- Sebebi bilinmeyen kansızlık,

- Sebebi bilinmeyen kusmalar,

- Dirençli kabızlıklar,

- Dışkıda kan görülmesi.