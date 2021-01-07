Erken kalkmaya motive edecek 8 sebep

Stresten kaçınabilirsiniz

Birkaç dakika daha fazla uyumanız genelde işlerinize geç kalmanıza sebep olur. Geç kalınca da acele olarak hazırlanmak sizi strese sokabilir. Bu da insanlarla kurduğunuz iletişim de dahil olmak üzere tüm gün sizi etkileyebilir.

Daha verimli çalışabilirsiniz

Erken kalkmak sadece sabah değil, tüm gün boyunca daha verimli olmanızı sağlar. Evin içinde veya dışında sorumluluklarınız ne olursa olsun zihniniz açık olduğunda daha verimli ve dikkatli olursunuz. Erken uyanmak da zihninizin canlı olmasını sağlar.

Daha enerjik olabilirsiniz

Fazla uyuduğunuzda günün geri kalanında zihninizde ve vücudunuzda sisli bir bulut varmış gibi olur. Sert bir kahve ya da egzersiz bile enerjinizi yerine getiremez. Bu nedenle enerji seviyenizi artırmak için erken yatın ve erken kalkın.

Egzersiz için zaman kalır

Erken kalkmanın en büyük nedenlerinden biri spor yapmaya da vakit ayırabilmektir. Günün büyük bir bölümünü uykuda geçirirseniz bu pek de mümkün olmayabilir. Yoğun günler geçirirken egzersiz yapmak zor oluyor. Erken kalkıp yapacağınız yarım saatlik egzersiz bile tüm gün dinç hissetmenizi sağlayabilir.

Sağlıklı bir kahvaltıya zaman kalır

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu ve atlanmaması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Poğaça veya bol kalorili şeyler yerine erken kalkıp hazırlayacağınız besleyici bir kahvaltı sağlığınız için de iyi olacak. Hızlıca kan şekerinizi yükselten yiyeceklerden kaçının.

Evinizi temizleyebilirsiniz

İşten eve döndüğünüzde temiz bir ev ile karşılaşmak size iyi gelecek. Bu sebeple biraz daha erken kalkıp evinizi toparlayabilirsiniz. Temizliği iş çıkışına bıraktığınızda yeterince enerjiniz olmayabilir. Saatlerce erken kalkmak yerine sadece yarım saat erken kalkmak yeterli olabilir. Akşam eve döndüğünüzde sizi karışık bir salonun beklememesi zihninizi de rahatlatacak.

Sessizliğin tadını çıkarabilirsiniz

Çocuklarınız, evcil hayvanlarınız ve sürekli ilgiye ihtiyaç duyan aile üyeleriniz varsa erken kalkmak, yalnız ve sakin vakit geçirmek size iyi gelebilir. 10 dakikalık bir sakinlik bile zihninizi temizlemenize ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak.

Güneşin doğuşunu izleyebilirsiniz

Erken kalkmanın en iyi faydalarından biri de gün doğumunu izleyip, gökyüzünün değişimini görebilmektir. Bir doğa aşığı olmasanız bile gün doğumu sizi rahatlatacaktır.