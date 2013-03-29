Erkeklerin kolayca hazırlayabileceği tatlı tarifleri

Erkekler, kolayca hazırlayabileceğiniz bu tatlılar ile sevgilinizin kalbini yeniden çalacaksınız. Sevgilinizin kalbine giden yol bu tatlılardan geçiyor…

Çikolatalı cevizli muffin

Malzemeler

170gr tereyağı

150gr sütlü çikolata

200gr şeker

50gr esmer şeker

4adet yumurta

5ml vanilya özü

110gr un

15gr kakao

115gr pirinç ceviz

Hazırlanışı

Tefal muffin kalıbında çikolatalı ve cevizli muffin yapmak için bir sos tenceresinde tereyağını kaynatın. Ocaktan alın. Sütlü çikolatayı ilave edin. Eriyene kadar karıştırın. Ayrı bir kapta şekeri ve yumurtaları çırpın. Bu karışıma un, esmer şeker ve kakaoyu ilave edin ve tekrar karıştırın. Çikolatalı karışımı yumurtalı karışıma ilave edin. En son cevizi ekleyin. Tefal muffin kalıplarına kağıt kalıpları yerleştirin ve hazırladığınız karışımı dökün. Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin. Dilediğiniz gibi süsleyerek veya sade olarak servis yapabilirsiniz.

ÇİKOLATALI CEVİZLİ MUFFİN TARİFİNİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

Elma tatlısı

Malzemeler

4 adet orta boy elma

4 yemek kaşığı toz şeker

Toz tarçın

4 adet karanfil

Muskat

1 bardak su

Üzeri için 1 su bardağı süt ve

1 paket toz krem şanti

100 gr. kırık ceviz

50 gr. şeker

1 tutam tarçın

Hazırlanışı

Elmaları soyun ve kabak oyacağı ile içlerini çıkartın. Hepsini ActiCook'a yerleştirin. Elmaların üzerine birer yemek kaşığı şeker ilave edin. Çok az tarçın, karanfil ve muskat serpiştirin. Üzerine suyu ekleyin. ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 5 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Ayrı bir tavada şeker ve cevizi kavurun.

Tarçını ilave edip karıştırın. Bir kısmını ayırıp kalanını elmaların üzerine serpiştirin. Sütle krem şantiyi çırpın; elmalar soğuduktan sonra ortalarına yerleştirin. Kalan cevizi serpip servis yapın. Dilerseniz elma tatlısını, sıcakken, kaymaklı dondurma ile de servis yapabilirsiniz.

ELMA TATLISININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Çikolata rüyası

Malzemeler

2-3 adet yumurta

150 gr. bitter çikolata

85 gr. tereyağı

150 gr. şeker

100 gr. un

Hazırlanışı

75 gr. tereyağını bitter çikolata ile birlikte bir tencereye alın ve karıştırarak eritin. Soğumaya bırakın. Çikolataya çırpılmış yumurta, şeker ve elenmiş unu ekleyin. Porsiyonluk kaseleri kalan tereyağı ile yağlayıp karışımı kaselere paylaştırın. Kaselerin üstünü alüminyum folyo ile kapatın ve NutriCook buhar sepetine yerleştirin. NutriCook tenceresine 750 ml. su koyun. Buhar sepetini tencereye yerleştirip NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 11 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Çikolata Rüyası’nı sıcak veya ılık olarak servis yapın.

ÇİKOLATA RÜYASININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Kavunlu sorbe



Malzemeler



300 ml. su

140 gr. şeker

1/2 adet limon suyu

500 gr. kavun (ayıklanmış ve doğranmış)

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile kavunlu sorbe yapmak için su ve şekeri bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtın. Karışımı başka bir kaba alıp, soğumaya bırakın. Tamemen soğuduktan sonra karışımı ve limon suyunu kavuna ilave edip blenderda püre haline getirin.

Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Soğuyan karışımı hareket halinde olan dondurma makinesine dökün. Kıvam alana kadar, yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın.

Sorbenizi plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18°C'de muhafaza edin.

KAVUNLU SORBENİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Cevizli borwnie

Malzemeler

250 gr. bitter kuvertür (doğranmış)

90 gr. tereyağı

125 gr.şeker

125 gr. un

2 gr. tuz

2 adet yumurta

1 tutam toz vanilya

30 gr. pudra şekeri

100 gr. ceviz

Hazırlanışı

Tefal Fresh Express kullanarak Cevizli Browni yapmak için önce cevizi Fresh Express'in turuncu bıçağı ile rendeleyin. Daha sonra çikolatayı Fresh Express'in turuncu bıçağı ile rendeleyin. Ocakta erittiğiniz tereyağına rendelediğiniz çikolatayı ekleyip, eriyene kadar karıştırın.

Yumurtayı şeker ile çırpın. Çikolatalı karışımı, yumurtalı karışıma yavaş yavaş ilave ederek karıştırın. Ayrı bir kapta ceviz, vanilya ve tuzu, una ilave ederek harmanlayın. Ve çikolatalı karışımı, unlu karışıma ilave edin. Yağlanmış porsiyonluk kaplara paylaştırıp, önceden 180 derecede ısıttığınız fırında 8-10 dakika pişirin. Fırından çıkarınca üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

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Çilekli dondurma

Malzemeler

500 gr. çilek

120 gr. pudra şekeri

300 gr. krema

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile çilekli dondurma yapmak için temizleyip, yıkadığınız çileklere, pudra şekerini ilave edin. Blender veya rondodan geçirin.

Kremayı bir kaseye alın, mikserin en yüksek hızıyla çırparak kremşanti kıvamına gelene kadar çırpın. Çilek püresini ekleyip, homojen bir hale gelene kadar çırpma teli ile karıştırın.

Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Karışımı hareket halinde olan dondurma makinasına dökün. Kıvam alana kadar yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın.

Dondurmanızı plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18 derecede muhafaza edin.

ÇİLEKLİ DONDURMANIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Limonlu yoğurt

Malzemeler

750 ml. süt

120 gr. yoğurt

2 adet limon

1/2 tatlı kaşığı şeker

Hazırlanışı

Limonun kabuklarını rendeleyin. Bir tencereye 100 ml. sütü koyun, limon kabuklarını ilave edip karıştırın ve ısıtın. Ardından şekeri ilave edip tekrar karıştırın. Sütün rengi sarıya dönene kadar kısık ateşte ara sıra karıştırmaya devam edin. Soğumaya bırakın. Kabuklarla beraber soğuyan sütü kalan sütle birleştirip 2 saat buzdolabında bekletin ve süzün. Yoğurdu ekleyip karıştırın ve kavanozlara paylaştırın.

Kapaklarını kapattığınız kavanozları Tefal Yoğurtçum'a yerleştirin ve fişini prize takın. ON/OFF düğmesine basın. Belirlenen süre yanıp söner: 8 saat. Gerekirse dilediğiniz kıvam ve lezzet ayarı için süreyi - ve + tuşlarıyla ayarlayın. OK tuşuna basarak onaylayın. Mayalama işlemi sona erdiğinde yoğurtları soğumaya bırakıp buzdolabında saklayın.

LİMONLU YOĞURT TARİFiNİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!