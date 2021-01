Erkeklerde daha fazla rastlanıyor... Çeşitli belirtiler gösterebiliyor

Apendiksin inflamasyonunun (iltihaplanması) "apandisit" olarak isimlendirildiğini aktaran Uzman Dr. Taner Has, "Acil servislere karın ağrısı ile başvuran ve tanı sonrası cerrahi girişim gerektiren hastalıkların başında gelir. Apandisite müdahale edilmemesi, bu yapıdaki iltihaplanmanın ilerlemesine ve ilerleyen süreçte bu yapının 'perforasyonu', yani tamamen karın içine açılması ile sonuçlanabileceği için dikkatli olunmalıdır. Apandisit patlaması olarak bilinen bu durum, yapının içerisinde ve çevresinde yer alan bakterilerin karın boşluğunda ağır bir enfeksiyon hastalığına yol açabilir. Ciddi seyirli ve ölümcül olabilecek bu duruma karşı apandisit olgusuna ilerlemeden müdahale edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.



Apandisit vakalarının genel olarak söz konusu tüp şeklindeki yapının kanalının tıkanması sonucu meydana geldiğini aktaran Has, "Apendiks taşları, bu yapı veya lenf nodları gibi çevre dokulara ait tümöral oluşumlar ve büyümeler dışında bağırsak parazitleri de apendiks lümeninin tıkanma nedenleri arasında yer alır. Kanalın tıkanması sonrasında bakteriler, bu bölgede toplanarak bir iltihabi

yanıt oluşumuna neden olur." değerlendirmesinde bulundu.



Apandisit belirtileri nelerdir?



Dr. Taner Has, apandisitin herhangi bir yaş grubuna ait kişide meydana gelebileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Görülme sıklığı erkeklerde kadınlara göre biraz daha yüksektir. Apandisite bağlı şikayetler hastaların 4'te 3'ünde yapının iltihaplanmasını takip eden ilk 24 saat içerisinde oluşur. Kişide apandisit gelişimi sonrasında birçok belirti ve bulgu meydana gelebilir. Bunlar; göbek deliği ve üstündeki bölgede yoğun olarak hissedilen karın ağrısı, sağ alt karın bölgesinde ağrı, iştah kaybı, genel halsizlik hali, idrara çıkma sıklığında artış, sindirim problemleri, bulantı ve kusma, ishal veya kabızlık, karın bölgesinde şişkinlik, aşırı gaz oluşumu ve çok yüksek olmayan ateştir. Hafif kramplar şeklinde başlayabilen apandisit olguları ilerleyerek ciddi bir hastalık tablosuna neden olabilir. İltihaplanmanın başlangıcında karnın orta ve üst bölgelerinde yoğun olarak hissedilen ağrının zaman içerisinde sağ alt karın bölgesine geçmesi apandisit için önemli kabul edilen bulgulardan biridir."



Nasıl tedavi edilir?



Apandisit için altın standart kabul edilen tedavi yönteminin bu yapının cerrahi olarak çıkarılması anlamına gelen "apendektomi ameliyatı" olduğunu, bu cerrahi girişimin laparoskopik (kapalı) ya da açık ameliyat şeklinde gerçekleştirilebildiğini bildiren Has, şunları kaydetti: "Kişide apandisite eşlik eden herhangi bir apse yapısı ya da çok ilerlemiş bir enfeksiyon odağı bulunmaması halinde genel olarak açık ameliyat yerine laparoskopik apendektomi tercih edilir. Laparoskopik girişimin tercih edilmesinde ameliyat sonrası daha az ağrıya neden olması ve iyileşmenin daha hızlı gerçekleşmesi gibi önemli özellikler yer alır. Apandisit hastalarında karın boşluğundaki bakteri yoğunluğunun aşırı düzeyde artması nedeniyle geniş spektrumlu antibiyotikler tedavi planlamasına dahil edilir. Bazı apendiks hastalarında, apandisit sonrası gelişen apse yapısı nedeniyle apendektomi ameliyatı birkaç hafta antibiyotik tedavisi sonrasına ertelenebilir. Apandisit tedavisinin başarısı, tanı sürecinin kısa olması ile yükselir. Sağlık kuruluşlarına apandisit şikayetleri ile başvuran kişilere başvuru anından operatör doktorun hastayı görmesine kadar geçen kısa sürede oluşan semptomları maskelemeleri nedeniyle acil servis çalışanları tarafından hastaya sıvı desteği verilir ancak herhangi bir ağrı kesici ilaç uygulaması yapılmaz."