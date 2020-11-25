Erkek infertilitesinin büyük bir kısmı tedavi edilebiliyor

Dr. Yusuf Gençten, infertilite konusunda açıklamalarda bulundu. İnfertilitenin toplumda görülme oranının yüzde 10-15 düzeyinde olduğunu belirten Dr. Yusuf Gençten, “İnfertilite sorununda yaklaşık yüzde 40ı erkeğe bağlı nedenlerden meydana gelir. Dolayısıyla çocuk beklentisiyle başvuran çiftlerde erkek faktörünün de mutlaka incelenmesi gerekir. Erkek infertilitesi birçok sebebe bağlı olabiliyor. Sperm üretim bozuklukları, sperm kanallarındaki tıkanıklıklar (obstruktif azospermi), hormonal bozukluklar, varikosel, geçirilmiş hastalıklar veya ameliyatlar, sperme karşı antikor varlığı, testis travması, genetik bozukluklar, infeksiyonlar ve bazı ilaçlar infertiliteye yol açabilir” diye konuştu.



İnfertilitenin büyük oranda tedavi edilebildiğini kaydeden Gençten, “İnfertilite tanısı alan erkekler, kendisinde bir eksiklik varmış gibi düşünüyor, hatta bazıları erkekliğini kaybettiğini zannediyor. Halbuki infertil çiftler bu problemlerin üstesinden gelmek için birbirlerine destek olmalı ve sebeplerinin çok büyük kısmının tedavi edilebildiği ve birçok tedavi seçeneğinin bulunduğu akılda tutulmalıdır. İnfertiliteye yol açan etmenler arasında sigara, alkol, stres, obezite, kimyasallara maruz kalma, kullanılan bazı ilaçlar ve testis ısısındaki artış testislerin sperm üretiminde bozukluğa yol açması öne çıkıyor. Bu nedenle spermler üzerine olumsuz etkisi olan bu faktörler gözden geçiriliyor ve hayat tarzı değişikliklerine gidiliyor” ifadelerini kullandı.



Son dönemlerdeki gelişmeler sayesinde erkek infertilitesindeki tedavi başarısının arttığına işaret eden Dr. Yusuf Gençten, Olgunlaşmamış spermler dahi elektriksel uyarı yöntemleriyle daha olgun, yumurtayı dölleme yeteneğine sahip hale getiriliyor. Ayrıca sperm üreten kök hücrelerin gelişimine ya da çalışmasına engel olan durumlar tespit edilerek uygun tedavilerle gebelik şansı artırılıyor. Sürecin uzun da olsa başarıyla sonuçlanabileceğini akılda tutmalılar. İlerde baba olma olmak isteyen genç yaştaki bireylere de testis ve sperm sağlığını korumaları için sigara ve alkolden uzak durmalarını, plastikler, kimyasallar ve radyasyondan sakınmalarını, aşırı yağ, şeker ve işlenmiş kırmızı et tüketmemelerini, uyku düzenine dikkat etmelerini ve sıcak ortamlarda uzun süre durmamalarını tavsiye ediyoruz şeklinde konuştu.

