Ergenlik döneminde diyet yapmak sakıncalı

YAŞA VE CİNSİYETE GÖRE VİTAMİN ALMAK ÖNEMLİ



Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu “Türkiye’de ve dünyada, kemik sağlığı konusunda yapılan araştırmalar çok ciddi anlamda beslenme eksiklikleri yaşadığımızı ve besin takviyelerine ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Bu durum yaşa ve cinsiyete göre de değişiyor. Genel olarak çocukluk ve ergenlik döneminde vitamin ve minerallere ağırlık vermemiz gerekiyor. Aynı durum gebelik öncesindeki anne adayları için de geçerli. Çünkü özellikte gebelikte, anne adayı vitamin ve mineral eksiklikleri yaşıyor ve doğan bebek bu yetersiz depolardan etkilenerek dünyaya gelmiş oluyor. Bu süreçte annenin tüm rezervini de bebek alıyor. Bu durum da hem kemik sağlığını hem de ruh ve beden sağlığını tehlikeye atıyor” diyerek vitamin ve mineral eksikliklerinin tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.



ERGENLİK DÖNEMİNDE YAPILAN DİYETLER KEMİK SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ!



Kemik sağlığı konusundaki araştırmalara dikkat çeken Fıçıcıoğlu, “Türkiye’de kemik sağlığına ileri yaşlarda önem veriliyor. Oysaki çok geç kalınmış oluyor, çünkü ileri yaşlarda kemik sağlığına eğilmek sadece durumu idare etmek oluyor” dedi. Her bireyin 20’li yaşlarda doruk kemik kütlesine ulaştığını belirten Fıçıcıoğlu, çocuk ve ergenlikte doğru beslenmenin çok önemli olduğunu ifade ederek “Özellikle ergenlik döneminde, kızlarda daha fazla olmak üzere, diyet yapma isteği olabiliyor. Oysaki bu dönemde diyet yapmak ve sağlıklı beslenmemek kemik sağlığını olumsuz etkiliyor. Ancak mutlaka diyet yapılması gerekliyse de doktor kontrolüyle ve sağlıklı beslenilerek yapılmalı. Şunu unutmamak gerekir ki, geleceğine yatırım yapmak isteyen herkesin en önemli önceliği sağlıklı beslenmek, gerekli vitamin ve mineralleri de takviye olarak almak olmalı! Yoksa aç kalarak, bazı besinleri yemeyerek, sağlıksız beslenilerek yapılacak bir diyet, doruk kemik kitlesini olumsuz etkileyecektir. Özellikle de genç kızlık zamanlarında buna dikkat edilmezse, gelecekte kemik erimesi riskini daha da arttıracağı bilinmeli! Beslenmenin kemik sağlığını doğrudan etkilediği unutulmamalı. Hazır yiyecekler, hareketsiz yaşam, şekerli yiyecek ve içecekler kemik yıkımını hızlandırıyor. Örneğin, şeker hastalarında, insülin direnci olanlarda kemik yıkımı daha fazla. Bu nedenle şekerin genel olarak diyetlerden ve genel sağlık politikasından uzak tutulmasında fayda var” dedi.



TURFANDA BESİNLER DAHA BESLEYİCİ



Marketlerde manavlarda her dönem her sebze ve meyvenin satıldığını, mevsiminde tüketilmeyen sebze ve meyvelerin de beklenen faydayı sağlamadığını ifade eden Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Bebeklik, çocukluk ve ergenlik çağındaki beslenme tarzı, kemiklerin geleceğini belirliyor. Ancak yediğimiz her gıdanın hangi mevsimde tüketildiği de çok önemli. Çünkü bu, bağırsak sağlığını da etkiliyor. Eğer sağlıksız yiyeceklerle bağırsaklarımızı bozarsak, aldığımız vitaminler de iyi emilmez. Örneğin bağırsak sağlığı sorunları, D vitamininin emilimini de bozuyor. D vitamini emilimi bozulduğu zaman bu durum kalsiyumu da etkiliyor. Bu iki vitamin, yani D vitamini ve kalsiyum kemik sağlığı için olmazsa olmaz. Bunların hepsinin temeli de genç yaşlarda atılıyor. Dolayısıyla çocukluk ve ergenlik döneminde yeşil sebze ve meyve tüketimi ile protein alımı çok önemli. Ancak bunların da günde en az 5 porsiyon tüketilmesi gerekir. Ancak görüyoruz ki, günde 5 porsiyon sebze meyve tüketimine kimse erişemiyor. Sonuç olarak vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri takviye olarak almamız gerekiyor” dedi.

HAREKETSİZLİK KEMİK KÜTLESİNİ AZALTIYOR

Hareketsiz bireylerin kemik kütlesinde azalmalar olduğunu da belirten Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu “Her yaş gurubunda hareketin, kemik sağlığı açısından faydası var, çünkü hareket kemik kütlesini arttırıyor. Sağlıklı beslenme, vitamin ve mineral takviyesi ile hareket etmek kemik sağlığı için olmazsa olmaz!” dedi. “Her yaşın ve cinsiyetin ihtiyacı farklı, o halde vitaminleri de farklı olmalı” diyen Fıçıcıoğlu, kemik sağlığına erken yaşlarda yatırım yapıp kemik kütlesinin arttırılmasının ileriki yaşlar için koruyucu bir yatırım olacağını ifade etti.