Doğru beslenin, sınav başarınızı arttırın

Sınavlar milyonlarca genci ve ailesini etkileyen en önemli stres kaynaklarından biridir. Sınav dönemi yaklaştıkça yoğun stres ile birlikte gelişen yeme davranış bozukluğu, beraberinde kilo kayıpları veya aşırı kilo alma, mide bulantısı, kabızlık ve baş dönmeleri gibi birçok sağlık problemine sebep olabiliyor. Diyetisyen Fatma Hallaç, sınavlarda başarıyı etkileyecek hiçbir besinin tek başına mucizevi etkisinin olmadığının altını çizerek, sağlık problemlerinden korunmak ve başarıyı artırmak için yeterli ve dengeli bir beslenme programı uygulanması gerektiğini söyledi. Öğrencilere sınav öncesi dönemde 3 ana, 2-3 ara öğün şeklinde dengeli beslenme düzeni oluşturma tavsiyesinde bulunan Dyt. Hallaç, “Hazırlık döneminde fazla miktarda basit şeker içeren gıda alımı, kan şekerinde ani yükselme ve düşme yaratarak dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu ile uyku halini beraberinde getirebilir. Bu yüzden kalorili, basit şekerli karbonhidratlar yerine protein içeren süt, yoğurt, peynir, et, balık, yağlı tohumlar tercih edilmelidir” dedi.



Sınav döneminde çok fazla tüketilen çay, kahve ve kola gibi içeceklerin kalp çarpıntısına, huzursuzluğa, uykusuzluğa ve korkuya neden olduğuna dikkat çeken Dyt. Hallaç, bunların yerine C vitamini içeriği yüksek kuşburnu, papatya, adaçayı gibi bitki çayları tüketmenin daha doğru olduğunu ifade etti. Öğrencilere su içmenin öneminden de bahseden Dyt. Hallaç, beynin çok büyük kısmının sudan oluştuğunu söyledi.



Omega 3 zihinsel gelişime faydalı



Sınavdan 1 hafta önce Omega 3 alınmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Dyt. Hallaç, “Zihinsel gelişimin artmasında, dikkatin toplanmasında ve odaklanmanın artmasında Omega 3’ün faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. En iyi Omega 3 kaynağı balık, yeşil yapraklı sebzeler ve ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlardır. Bu yüzden öğünlerde bol yeşil salata ve ders aralarında, ara öğün olarak ceviz ve badem tercih edilmelidir” diye konuştu.



Güne kahvaltısız başlamayın



“Güne kahvaltısız başlamayın” diyen Dyt. Hallaç, “Yeterli enerji ve besin öğelerini sağlayan bir sabah kahvaltısında; süt, peynir, yumurta, birkaç dilim tam buğday unu ekmeği, zeytin, domates, yeşil biber, salatalık, maydanoz veya meyve gibi dört besin grubunda yer alan besinlerden oluşan bir menü bulunmalıdır. Kahvaltıda ve sınav sırasında şeker, meşrubat, hazır meyve suları gibi basit şekerli gıdaları tüketmeyin. Beynimiz enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanmaktadır. Bunun için sınav sırasında doğal karbonhidrat kaynağı kuru meyveler tüketilmelidir” dedi.



Besin zehirlenmesine dikkat



Besin zehirlenmesi riskini ortadan kaldırmak için, sınavdan bir gün öncesinde dışarıdan yemek yenmemesi tavsiyesinde bulunan Diyetisyen Fatma Hallaç, Eğer dışarıdan yemek zorunlu ise maydanoz, tavuk gibi çabuk bozulabilecek gıdalardan sakınılmalıdır. Açıkta satılan gıdalar tüketilmemeli ve bir gün öncesinde gaz problemi oluşturacak kurubaklagil, lahana gibi besinlerden uzak durulmalıdır diye konuştu. Dyt. Hallaç, açık havada yapılan spor ve aktivitelerin, sınav öncesi hazırlık döneminde öğrencilere olumlu katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.