Şaka amaçlı çekilen videolar kafa travması ve beyin hasarına neden olabilir

Süslü efektler, şakalar, klipler ve kolay montaja imkan tanıması nedeniyle eğlenceli videoların paylaşıldığı akıllı telefon uygulaması giderek popülerleşmiştir ve 16 yaş altı çocuklar tarafından en sık kullanılan uygulamalarından biri olmuştur.

İçeriğindeki videoların kontrolsüz bir şekilde paylaşılması ve kamu kullanımına açık olması nedeniyle ebeveyn kontrolü zor olmaktadır. Bu durum seksüel yönden çocukların kötü kullanımına olanak verdiği için eleştirilmekle birlikte bugün bahsedeceğimiz konu bu uygulamanın bir diğer tehlikeli kullanımıdır. Aynı daha önce çeşitli mecralarda yayınlanan şaka videoları gibi burada da “özellikle çocuklar” potansiyel tehlikelerin farkında olmadan veya bu tehlikeleri algılamadan videolar hazırlayıp, bunları paylaşmak ve beğeni (like) almak peşine düşmektedir.

Dünyanın her yerinden paylaşılan bu şaka videolarında herhangi bir güvenlik önlemi olmadığı hatta şakaya maruz kalanın bundan haberdar olamadığı açıkça görülmektedir. Bu durum kontrolsüz düşmelere dolayısıyla kafa travması ve beyin hasarı, boyun kırıkları, yumuşak doku yaralanmaları, eklem çıkıkları, özellikle köprücük ve el bileği (klavikula ve Radius) gibi kemiklerde kırıklara hatta ciddi travmalarda hayatı tehdit edici iç organ yaralanmalarına kadar yol açabilmektedir.

Çocuklarımızı bu tip uygulamalardaki paylaşımların potansiyel hasarlarına karşı uyarmak, mümkün olan durumlarda uygulama içi ebeveyn kontrollerini açarak ulaşılabilecek videoları kontrol etmek ve çocuğumuzun paylaşımları hakkında fikir sahibi olmak; hem kendi çocuğumuzu hem de çevresindeki çocukları bu tip uygulamalar ile ilişkili olabilecek yaralanmalardan korumaya yardımcı olacaktır.



