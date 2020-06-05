Sınav kaygısını yenebilirsiniz! Bu önerileri dikkatle okuyun

Sınav kaygısının sınava yeterince hazırlık yapılamaması, etkin çalışma metotlarının bilinmemesi veya uygulanamaması, ailelerin başarı beklentilerinin öz yeterlik düzeyinden yüksek olması, geçmiş yıllarda yaşanmış olan kötü sınav tecrübeleri, özgüvenin eksik olması gibi birçok nedeni vardır. Kaygının bu özel türünde öğrenci olası bir başarısızlık endişesine bağlı olarak psikolojik, somatik ve davranışsal birçok tepki gösterir. Eğer öğrenci yüksek sınav kaygısına sahipse sınavı benliğine bir tehdit olarak görüp korkuya kapılır. Sınav kaygısı, öğrencinin bilişsel becerileri ve süreçlerinin bozulmasına yol açabilir. Bunun sonucunda da öğrencinin başarısını engeller.

Karın ağrısı, bulantı, terleme kaygının başlıca belirtileri…

Kaygı hem sınav öncesinde hem de sınav sırasında gerekli olan bilişsel beceri ve yetenekleri olumsuz etkiler. Sınav öncesindeki endişeler, öğrencinin etkili çalışmasına ve sağlıklı düşünebilmesine, hafızasını etkili kullanmasına engel olur. Aynı şekilde sınav sırasında zihinsel berraklığa ve hatırlamaya da olumsuz etki yapar. Bu nedenle sınav kaygısı, sınavın başarısız geçeceğine dair çok önemli bir gösterge olabilir. Bu durumda, kişi tüm bilişsel kaynaklarını endişelenmeye harcadığından, diğer bilgileri işlemeye yönelik yeteri kadar kaynak kalmamış olur. Sınav kaygısı, sınav yaklaştıkça bireyin korkusunun ve telaşının artırması nedeniyle farklı ve olumsuz bir duygudur. Dolayısıyla sınav kaygısı öğrencinin verimli şekilde çalışmasına ve öğrenmesine engel olur. Sonuçta yüksek sınav kaygısı karın ağrısı, mide bulantısı, terleme, sık nefes alıp verme, ağız kuruluğu gibi çeşitli fiziksel/bedensel belirtilerin yanında, öğrenilenlerin unutulması, bilgiyi sınava aktaramama, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, olumsuz kendilik algısı, tedirgin olma hissi, ümitsizliğe kapılma şeklinde hem bilişsel hem de duyuşsal engellemelere yol açar.

Sınav kaygısı ve sınav korkusu aynı şey mi?

Sınav kaygısı ile sınav korkusu birbirlerinden farklıdır. Sınav korkusu daha az rahatsız edici bir duygu olarak kişiyi güdüleyici bir rol oynar. Sınav korkusu bir öğrencinin, yaklaşmakta olan sınava göre zaman planlaması yapmasına yardımcı olur ve bu sayede zamanla bu korku azalır. Öğrenci bir sınavdan önce her ne kadar bir heyecan duysa bile, onu başarıya götürecek ve diri olmasını sağlayacak ölçüde olduğu sürece bu heyecan gerekli bir duygudur.

Covid-19 sürecinin etkileri ve sınav kaygısıyla baş etme yolları

Tüm dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde çocuklarımız da bu durumdan etkilendiler. Haftalarca dışarı çıkamadılar, arkadaşlarıyla sarılamadılar, vakit geçiremediler. Ebeveynlerine virüs bulaştırma korkusu yaşadılar. Yaşamımıza maske girdi. Maskeli yaşama alışmak ve uyum sağlamak zorunda kaldılar. Gençlerimiz unutmamalı ki insanların en önemli özelliği uyum sağlama özelliğidir. Bizler bu maskeli ve mesafeli yaşama zor da olsa uyum sağladık. Önümüzdeki günlerde gireceğiniz sınavlar sizin içinizdeki deryanın bir kısmını ölçebilecek, sizler doğduğunuz günden günümüze kadar pek çok bilgiyle donatıldınız. Her birinizin beyni siz istemeseniz de, fark etmeseniz de pek çok bilgisayarın alamayacağı büyüklükte bilgileri aldı ve işledi. Çünkü beyniniz muazzam bir öğrenme yeteneği ile donatılmıştır. Bu bilgileri herhangi bir anda, belki fark etmeyebilirsiniz ama ihtiyacınız olduğunda rahatlıkla hatırlarsınız. Siz içinizdeki bu güce inanın. Bu rahatlık sizi kapsasın ve tüm bedeninize yayılsın. Bu rahatlıkla sınav salonuna girdiğinizde bir süre sonra ne yüzünüzdeki maske ne aranızdaki mesafe aklınızda olacaktır. Sadece siz ve bilgilerinizi aktaracağınız kağıtlar…

Veliler dikkat!

Siz hep birlikte seyahat ettiğiniz uçağın hostesi ve pilotusunuz çocuklarınızda size emanet yolcular… Uçak sarsıldığında soğukkanlılığınızı koruduğunuzda yolcular da sakinleşecektir. Siz panik olursanız kaos çıkar. Çocuğunuzun bu yolculuğunda sakin kalın ve ona eşlik edin yanında olduğunuzu sonuç nasıl olursa olsun birlikte çözeceğinizi hissettirin.

Bunları dikkatle okuyun

Bu süreçte aşağıdaki önlemler alınabilir;

-Sınavdan önce heyecanı artıran kişilerle görüşmemek

- Sınavdan bir gün önce sınava girilecek yeri görmek

- Kafeinli içecekler ve nikotinden kaçınmak

-Dengeli uyumak ve birkaç gün öncesinden her gün, sınavda kalkacağımız saatte uyanmak

- Dengeli beslenmek, az ve sık yemek, bol miktarda sıvı almak

- Sınav günü kahvaltı yapmak ve hazırlanmak için yeterince zaman ayırmak

-Sınavda gerekli olabilecek araç gereci önceden hazırlamak ve yanına alındığından emin olmak

-Sınav mekanına erken gitmek, kaygılı öğrencilerden uzak durmak.

-Sınav süresince; “Hiçbir şey yapamayacağım, sınav kötü geçecek, ya soruları yanıtlayamazsam” ya da “Her şeyi unuttum” gibi olumsuz düşünceleri akıldan çıkarmak ve rahatlamak için doğal bir şekilde burundan nefes almak

-Özellikle sınav öncesinde kendini diğerleriyle kıyaslamamak

- Sınavdan hemen önce ve sınav arasında, sınav konuları ve soruları ile ilgili sınıf arkadaşlarıyla tartışmamak

-Sınav görevlilerinin uyarılarını dikkatle dinlemek

-Sınav soru ve açıklamalarını dikkatle okumak

-Panik olunduğunda ya da heyecanlandığında, rahatlama tekniklerini uygulamak, sakinleşmek için kendine bir iki saniye zaman tanımak

-Sadece sınava odaklanmak

-Başkalarının sınavda ne yaptığı ile ilgilenmemek.

- Eğer sınav çok zor geliyorsa yılmamak ve elden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak, yapamadığınız sorulara takılıp kalmamak

Son olarak unutmayın ki hepiniz aynı koşulda sınava giriyorsunuz. Bu durum sonuçlarınızda bir değişiklik yapmayacaktır.