Sınav kaygısı ile nasıl başa çıkılır?

Sınavların ve belirsizliklerin hemen hemen herkes için kaygı kaynağı olmasının normal bir durum olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım ‘sınav kaygısı’ hakkında bilgilendirmede bulundu. Belirsizliklerin çok daha yoğun yaşandığı pandemi sürecinde okulların kapandığını, işlenen konuların azaltıldığını, sınav tarihinin öne çekildiğini hatırlatan Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Sınav tarihinin öne çekilmesi bazı kişilerde hayal kırıklığı, öfke, kaygı, endişe gibi pek çok olumsuz duyguyu tetiklemesi oldukça normal ve anlaşılabilir bir durumdur. Gençler ve aileler kendilerini hem sınav nedeniyle hem de korona virüsünün bulaş riski nedeniyle tedirgin hissediyor. Ancak kaygımızı nasıl yönettiğimiz başarı için önemli belirleyicilerden birisidir” diye konuştu.



Uyku ve beslenmenize özen gösterin



Sınav kaygısı ile başa çıkmak adına önerilerde bulunan Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Aklınızdan asla çıkartmamanız gereken ilk nokta; hepimizin aynı gemide olduğudur. Sınav ile ilgili alınan her karar doğru ya da yanlış hepinizi aynı anda etkiliyor. İkinci olarak; değişikliklerde esneyebilme yeteneği ruhsal açıdan sağlıklı olmak için çok önemli bir beceridir. Çalışma programınızı yaparken süre ve miktarının altından kalkamayacağınızı düşündürecek kadar uzun ve ağır olmamasına özen gösterin. Uyku hem kaygıyı yönetmek hem de dikkat becerileri için çok önemlidir. Uyku düzeninize dikkat edin. Beslenmenize özen gösterin. Aşırı karbonhidrat tüketiminin yorgunluk hissini artırdığını unutmayın. Telefonla geçirdiğiniz süreye dikkat edin. Sosyal medyada ve felaket senaryolarında kaybolmayın” şeklinde konuştu.



Maske kullanımına alışın



Sınavda maske kullanımı konusuna da değinen Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, şunları söyledi: “Sınav maskeli, dezenfektanlı, kolonyalı olacağına göre şimdiden alıştırma yapmakta fayda var. Evde kendi kendinize uyguladığınız sınavları mutlaka maskeli olarak yapın. Maskenin varlığına, maskeyle nefes almaya alışmanız gereklidir. İlk birkaç deneme zorlayıcı olacaktır. Böyle anlarda saatlerce maske ve gözlükle çalışmak zorunda olan sağlık çalışanlarını düşünün. Emin olun, ilk zamanlar onlar için de çok yorucuydu bu durum, hala çok hoş hissetmeseler de alıştılar, sizlerin de alışacağı gibi.”