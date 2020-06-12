2020 YKS maratonunda sona yaklaşılıyor… Son iki haftayı nasıl değerlendirmeli?

Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek YKS sınavı için önemli tavsiyelerde bulundu.

YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak

2020 YKS’nin 27-28 Haziran tarihlerinde 3 oturum olarak uygulanacağını kaydeden Ece Tözeniş, “27 Haziran Cumartesi günü adaylar Temel Yeterlilik Testine (TYT), 28 Haziran Pazar günü sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testi (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak” diye konuştu.

Son iki haftayı nasıl değerlendirmelisiniz?

Sınava iki hafta kala yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunan Ece Tözeniş, “Sevgili adaylar hepiniz bu zamana kadar hayal ettiğiniz üniversitelere, mesleklere ulaşmak adına çok büyük emekler verdiniz. Yaklaşık bir buçuk ay sonra da emeklerinizin karşılığı puanları ve başarı sıralarınızı alarak tercihlerinizi yapacaksınız. Sınava iki hafta var” diyerek şu önerilerde bulundu:

Her şeyden önce sağlığınıza çok dikkat edin.

Sınav bizim için bir son değil, başarılı da olabilirsiniz başarısız da olabilirsiniz. Sınav bizim kişiliğimizi değil, lise hayatımız boyunca öğrendiğimiz bilgileri ölçüyor. Bu nedenle ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın ve hatta bunu arada kendinize hatırlatın.

Uyku düzeninizi oluşturun. Her akşam aynı saatte yatmaya ve aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Ne kadar sağlıklı uyursanız gün içinde o kadar zinde olursunuz.

Beslenmenize dikkat edin. Fazla yağlı besinlerden, abur-cuburdan şu dönemde biraz uzak durun.

Gün içinde fiziksel egzersizler yapmak hem bedensel hem de ruhsal olarak size iyi gelecektir. Açık hava yürüyüşleri, bedeninizi çok zorlamadan yapılacak hafif egzersizlerle kendinizi daha iyi ve daha motive hissedebilirsiniz.

Son dönemlerde yeni konular öğrenmeye çalışmak, önceki öğrenmelerinize de engel olabileceğinden dolayı konu tekrarları yapmaya özen gösterin.

Tamamlamanız gereken konular varsa aralarından en iyi yapabileceklerinizi seçin ve bu konular üzerinden çalışmalarınız planlayın.

Her gün mutlaka deneme sınavı çözün. YKS formatında çözeceğiniz bu deneme sınavlarında zamanı iyi kullanın. TYT için 165 dakika süreniz var.

Deneme sınavı sonrasında mutlaka doğru ve yanlışlarınızı kontrol edin. Yanlış soruların üzerinden gitmeye özen gösterin. Yaptığınız yanlış dikkatsizlikten kaynaklanıyorsa o konuyla ilgili soru çözümleri yapın, yanlışınız konu eksikliğinden kaynaklanıyorsa hemen o konuyla ilgili bilgi eksikliğinizi tamamlayın.

Sınav sırasında ne yapılmalı?

Sınav öncesinde olduğu kadar sınav anında da yapacaklarımız bizi başarıya götürecektir.