Eray İsminin Anlamı Nedir? Eray Ne Demek?

Eray, Türkiye'de özellikle yeni jenerasyona verilen bir addır. Bu isim, erkek çocuklar için kullanılmakta ve siyasi açıdan herhangi bir noktaya referans etmemektedir. Eray ismine sahip kişilerin güçlü karakter yapıları da oldukça dikkat çekmektedir.

Eray İsminin Anlamı

Eray, Türkçe kökenden gelmesine rağmen Türk Dil Kurumunun sözlüğünde açıklaması bulunmayan bir isimdir. Ancak, ayın hilal şekline aynı zamanda “Eray” denilmektedir. Bunun yanı sıra Eray ismi; ilk ay ve bir ayın ilk gününde doğan kişi manalarına da gelmektedir. Oldukça güzel bir anlamı içerisinde saklayan bu isme, Türkiye’de 2000 kişiden bir tanesinde rastlanılmaktadır.

Eray Ne Demek?

Eray ismine sahip olan erkekler girdikleri her işte başarıyı yakalama konusunda oldukça yeteneklidir. Çünkü başarılı olmak için büyük bir titizlikle çalışırlar. Bu kişilerin başarılı iş yaşamlarına, yakın sosyal çevreleri de eşlik etmektedir. Bu kapsamda çok iyi bir sırdaş ve aile bireyi olma konusunda da ün yapmışlardır.

Çevreleri tarafından oldukça güvenilir olarak kabul edilirler. Ancak bu yönleri ile kötü niyetli bazı insanlar tarafından kullanılmaya çalışılırlar. Bu kişiler genellikle mantık çerçevesinde hareket etse de bazı duygusal hislerini bastırmakta oldukça zorlanırlar. Kin tutmak onlar için aşılamaz bir histir. Bu sebeple de geçmiş olayları hafızalarına not alırlar ve günü geldiğinde yapılan kötülüğün hesabını mutlaka sorarlar.