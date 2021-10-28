EPC ne demek ve arabada EPC ışığı nedir? Araçlarda EPC ışığı ne işe yarar, neden yanar ve EPC arızası nasıl çözülür

Bir ikaz ya da bir uyarı sistemi olarak ön plana çıkan EPC, daha çok İngilizce üzerinden çevrilmiş bir yapı olarak öne çıkar. Aynı zamanda Türkçe karşılığı olması ile beraber, araçlarda önemli bir görev üstlenir. Özellikle güvenlik noktasında bazı kısımların araç içerisinde çalışmadığını anlatan bir yıka sistemi olarak önemli bir yere sahiptir.

EPC Ne Demek?

EPC İngilizce Electronic Power Control olarak ifade edilmektedir. Yani Türkçe üzerinden elektronik güç kontrolü şeklinde anlatılmaktadır. Araç içerisinde bir arıza lambası olduğunu ifade etmek mümkündür. Özellikle yeni sistemlerde yaygın olarak öne çıkan bu ikaz lambası, güvenlik noktasında önemli bir uyarı teşkil etmektedir. Eğer araç içerisinde böyle bir ikaz lambası yanar ise, hemen mutlaka en yakın servise gitmek gerekmektedir. Zira özellikle ABS ya da ESP sisteminin çalışmadığını gösteren bir uyarı olarak ön plana çıkıyor.

Arabada EPC Işığı Nedir?

Araba içerisinde EPC ışığı elektronik güç kontrolü olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bir ikaz veya uyarı lambası olarak öne çıkar. Genelde araba içinde çalışmayan belli bir kısmı olduğu vakit bunu anlatan bir uyarı sistemi olarak ifade edilebilir. Hız göstergesinin iç kısmında bulunması ile beraber, eğer bu lamba yanmaya başlarsa ciddi bir durum teşkil edebilmektedir. Genelde ise ABS ve ESP sistemlerinin çalışmasını ya da bazı sorunlar yarattığını gösterir. Tabii bununla beraber araç içerisinde çalışmayan birçok farklı bölümü anlatan bir uyarı sistemi olarak ön plana çıkıyor.

Araçlarda EPC Işığı Ne İşe Yarar?

EPC genel olarak aracın kontrol ünitesi şeklinde ifade edilebilir. Kontrol paneli üzerinde genel EPC kısaltması ile beraber bir ikaz lambası şeklinde bulunmaktadır. Türkçe üzerinden ise elektronik güç kontrolü olarak bilinir. Bu sistem özellikle araç içeride çalışmayan bazı kısımları gösterir ve bunları mutlaka düzelmesi gerektiğine dair uyarı verir. Özellikle ABS’nin çalışmadığı zamanlarda ya da fren sistemi olarak öne çıkan ESP bozukluğu söz konusu olduğu vakit uyarı verir. Tabii bunun dışında EPC birçok farklı konu hakkında uyarı vermektedir.

- Motordaki sensörlerden birinin arıza vermesi

- Genel motor arızası

- Gaz kelebeği gövdesi üzerinde arıza

- Fren pedalı anahtarı üzerinde sorun meydana gelmesi

- Direksiyon sensörü arızası

- ABS arızası

- Kablolama problemleri

Yukarıda verilen bütün farklı sorunlar söz konusu olduğu vakit, aracın beyin sistemi mekanik olarak uyarı verir ve bu uyarı EPC noktası üzerinden gösterilir.

Araçlarda EPC Işığı Neden Yanar?

Uyarı sistemi açısından araçlar içerisindeki en önemli ikaz lambalarından biri EPC lambalarıdır. Özellikle aracın frenleme sisteminden motor arızasına kadar birçok farklı durum konusunda uyarı verir. Bu uyarılar sayesinde herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalındığı vakit anında yardım alma imkanı sağlanır. Aynı zamanda direksiyon, kablolar içerisinde sorunlar ya da motor sensörleri gibi birçok farklı durum karşısında uyarı veren bir ikaz lambasıdır.

Araçlarda Epc Arızası Nasıl Çözülür?

Araçlarda herhangi EPC sistemine ait bölümlerde sorun yaşandığı vakit arıza uyarısı verilir. Böyle durumlarda yapılması gereken hemen en yakın servise gitmektir. Eğer geç kalınır ise ciddi sorunlar ve maliyetler ile karşı karşıya kalma durumu yaşanabilir.