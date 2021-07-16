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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 16.07.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Enver İsminin Anlamı Nedir? Enver Ne Demek? Enver Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Enver İsminin Anlamı Nedir? Enver Ne Demek? Enver Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Arapça kökenli bir sözcük olan Enver kelimesi, en nurlu, parlak, ışıltılı gibi anlamlara gelir. Ülkemizde erkek çocuklarına verilen Münir ve Ziya kelimeleri de bu sözcük ile eş anlamlıdır. Kelime mecazen yol gösteren, doğru yola sevk eden anlamında da kullanılır. Enver isminin anlamı nedir? Enver ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 44 bin kişi Enver ismini taşıyor.

 Enver İsminin Anlamı Nedir? Enver Ne Demek?

 Enver isminin iki farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Parlak, ışık saçan, nurlu

 İkinci Anlamı: Aydın, münevver

 Enver İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Renk sembolü: Lacivert

 Kader Sayısı: 8

 Sadece erkeklere değil kız çocuklarına verilen birçok isim de nurlu ve parlak anlamına gelir. Bu isimlerin başında Şule, Münire ve Nuray geliyor. Ek olarak Lamia, Zehra, Firuze ve Sena isimleri de Enver ile eş anlamlıdır.

 Enver İsminin Analizi

 1- Fikirleriyle yakın çevresindeki kişileri etkiler.

 2- Ağırbaşlıdır.

 3- Eli açıktır.

 4- Hayatındaki bazı kararları alırken güçlük çekse de çoğu zaman sezgilerini kullanarak kendisi için en doğru kararı verir.

 Enver Adının Kökeni

 Nur sözcüğüyle aynı kökten türemiş olan Enver ismi, dilimize Arapçadan geçmiştir.

 Enver İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Kamer

 2- Muammer

 3- Ziya

 4- Sümer

 Enver İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Kur’an'ı Kerim'de Enver ismi yer almıyor. Ancak aynı anlama gelen ''nur'' sözcüğü birçok ayette geçmektedir.

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