Entübasyon Nasıl Yapılır, Aşamaları Nelerdir? Entübasyon Ne İşe Yarar?

Entübasyon ile beraber solunum sıkıntısı üzerinden devamlı olarak hava alma imkanı elde edilir. Bu doğrultuda ağız ve burun yoluyla özel cihazlar üzerine gerekli uygulamalar ele alınır. Tabii aşamalı şekilde bu yöntemlerin uygulanması, kişinin sağlığı noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



Entübasyon Nasıl Yapılır?



Aşamalı bir şekilde ele alınan uygulamalar neticesinde entübasyon gerçekleşmektedir.



- Hasta öncelikle düz bir şekilde sırt üstü yatırılır.

- Entübasyon yapacak kişi, hastanın yüz bölgesinin olduğu kısma geçer. Böylece uygulama yapacak olan kişi hastanın yüzünü görecek bir konumda bulunur.

- Ardından hastanın ağzı nazik bir şekilde açılır.

- Ucunda Işık bulunan bir cihaz yardımı ile ağız yolu üzerinden boğaza doğru ilerleme gerçekleşir.



Yukarıda verilen uygulamalar ile beraber entübasyon uzman doktor kontrolü altında gerçekleşmektedir.



Entübasyon Aşamaları Nelerdir?



Entübasyon aşaması için belli başlı bazı unsurlar ele alınır ve sıralı şekilde gerçekleşir.



- Hazırlık olarak fiziki inceleme ve öykü ile beraber ekipman toplanır.

- 3 dakika boyunca 0 Oksijen ile beraber maske veya ambu desteği gerçekleşir.

- Premedikasyon

- Paralizi ve indüksiyon

- Pozisyon verme

- Tüpün trakea bölgesine yerleştirilmesi

- Entübasyon sonrası bakım ve kontrolünün yapılması



Ele alınan bu aşamalar eşliğinde entübasyon uzman doktor kontrolü altında tamamlanır. Mutlaka gerekli olan tüm sıralama profesyonel bir anlayışla ele alınmalı ve gerçekleşmelidir.



Entübasyon Ne İşe Yarar?



Solunum ya da solunum güvenliğinin bozulması ile beraber, genelde havayolunun korunması için entübasyon gerçekleşmektedir. Bu durum günlük yaşamda meydana gelebilecek bir olay olabilir ya da bir ameliyat esnasında yaşanabilir. Aynı zamanda gerekirse ilaç verilmesi amacıyla da bu uygulama gerçekleşmektedir. Böylece hasta herhangi bir zorluk yaşamadan ve stres altında kalmadan, gerekli operasyonel uygulamalar sağlanır. Özel ekipman ve cihazlar ile beraber, belirli uygulamaların sıralı şekilde gerçekleşmesi neticesinde entübasyon işlemi yapılır.